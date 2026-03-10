Οι Αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι 29χρονη σκοτώθηκε σε επίθεση του Ιράν στο βασίλειο, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Μανάμα, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X.

MO:A 29-year-old Bahraini woman died and eight people were injured as a result of the blatant Iranian aggression against a residential building in Manama. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 9, 2026

Η νέα επιδρομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοινώθηκε έπειτα από εκείνη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα με drone, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, στη Σίτρα ,νότια από την πρωτεύουσα, καθώς και ιρανικό πλήγμα εναντίον μονάδας αφαλάτωσης νερού στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με τις Αρχές.