Οι ένοπλες δυνάμεις του βασιλείου του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου ότι απέκρουσαν «ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις» εναντίον του μικρού κρατιδιού του Κόλπου, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων BNA.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετώπισαν αριθμό δόλιων ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων», σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας που επικαλέστηκε το πρακτορείο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ως αυτό το στάδιο.

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لاعتداءات إيرانية غادرة https://t.co/CDftSN27JP — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 18, 2026

Ακολούθως το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, ανακοίνωσε την παρέλευση του κινδύνου, εκδίδοντας δεύτερη προειδοποίηση προς τους πολίτες και ενημερώνοντας ότι η απειλή δεν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη. Εντούτοις, οι αρχές διευκρίνισαν ότι τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας εξακολουθούν να ισχύουν.

يتم الآن إطلاق تنبيه بزوال الخطر

An all-clear alert is now being announced #البحرين #وزارة_الداخلية

#Bahrain #MOI https://t.co/uF8nLRaNBR — وزارة الداخلية – Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 18, 2026

Την ίδια ώρα, η Γενική Διοίκηση των Αμυντικών Δυνάμεων του Μπαχρέιν κατηγόρησε το Ιράν για συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον της χώρας.