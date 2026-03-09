Πολίτες τραυματίστηκαν και κτήρια υπέστησαν ζημιές στη νήσο Σίτρα του Μπαχρέιν σε επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή το βράδυ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις.

«Μετά την κατάφωρη ιρανική επίθεση, αναφέρθηκαν τραυματισμοί πολιτών, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, και πολλές κατοικίες στη Σίτρα υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα επιδρομής drones», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.