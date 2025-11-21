Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα το κέντρο του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS), ενώ οι τοπικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής ενδεχόμενες ζημιές ή θύματα.

Δείτε την στιγμή της ισχυρής δόνησης όπως καταγράφηκε από οικιακή κάμερα:

Ζημιές υπέστη μεγάλη γέφυρα στην Ντάκα, που τμήμα της σωριάστηκε σε ερείπια:

Οι σκηνές από την κατάρρευση κτηρίου στο κέντρο της Ντάκα είναι σοκαριστικές. Άνθρωποι αιμόφυρτοι στο οδόστρωμα.
Προσοχή: Σκληρές εικόνες

 

 

Η δόνηση σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ντάκα, ανακοίνωσε το USGS, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει πιθανότητα «ο αριθμός των θυμάτων να είναι σημαντικός».

 


Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν λόγο από την πλευρά τους για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

 

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για θύματα στο στάδιο αυτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της εθνικής διεύθυνσης υπηρεσιών υγείας, ο Μοϊνούλ Χοσαΐν. Ωστόσο τα σωστικά συνεργεία έχουν μεταφέρει δεκάδες τραυματίες στα νοσοκομεία από κτήρια που κατέρρευσαν.

 

Ο σεισμός σημειώθηκε σε ώρα που σημαντικό μέρος του πληθυσμού βρισκόταν στο σπίτι σήμερα, Παρασκευή, ημέρα της εβδομαδιαίας αργίας σ’ αυτή την κυρίως μουσουλμανική χώρα των 170 εκατομμυρίων κατοίκων.

Δονήσεις έγιναν επίσης αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα, όπου μερικές αυτοσχέδιες δομές κατέρρευσαν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερς.

Στο Μπανγκλαντές σημειώνονται συχνά σεισμικές δονήσεις, όμως ο τελευταίος σημαντικός σεισμός στο έδαφός του χρονολογείται από το 1896.

 

Πηγή: Alarabiya

