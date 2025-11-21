Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα το κέντρο του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS), ενώ οι τοπικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής ενδεχόμενες ζημιές ή θύματα.

Δείτε την στιγμή της ισχυρής δόνησης όπως καταγράφηκε από οικιακή κάμερα:

Ζημιές υπέστη μεγάλη γέφυρα στην Ντάκα, που τμήμα της σωριάστηκε σε ερείπια:

Οι σκηνές από την κατάρρευση κτηρίου στο κέντρο της Ντάκα είναι σοκαριστικές. Άνθρωποι αιμόφυρτοι στο οδόστρωμα.

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

🧵 1/

A magnitude 5.5 earthquake struck Bangladesh near Dhaka (27 km NNE) and Tungi (18 km ENE) on Nov 21, 2025 at 10:38 local time. #sismo Tremors felt in Bangladesh and India. pic.twitter.com/PJ2fY3omQp — GeoTechWar (@geotechwar) November 21, 2025

Η δόνηση σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ντάκα, ανακοίνωσε το USGS, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει πιθανότητα «ο αριθμός των θυμάτων να είναι σημαντικός».

Massive Massive Earthquake I Have Never Felt Such Earthquake Ever In Bangladesh, Reason The Epicentre Was Near Dhaka. Despite It Was 5.2 The Shock Was Huge pic.twitter.com/5s8YX9YoW6 — বাংলার ছেলে 🇧🇩 (@iSoumikSaheb) November 21, 2025



Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν λόγο από την πλευρά τους για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

Strong 5,5 Earthquake hits near #Dhaka, #Bangladesh causing severe damage, per USGS, high casuality count expected. pic.twitter.com/ruXCy4GBE8 — StrandenWX (@StrandenWX) November 21, 2025

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για θύματα στο στάδιο αυτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της εθνικής διεύθυνσης υπηρεσιών υγείας, ο Μοϊνούλ Χοσαΐν. Ωστόσο τα σωστικά συνεργεία έχουν μεταφέρει δεκάδες τραυματίες στα νοσοκομεία από κτήρια που κατέρρευσαν.

A 5.5 magnitude earthqʉake strʉck near Dhaka, Bangladesh, around 10:08 am today, with trɇmors felt shⱥrply in Kolkata, Cooch Behar, and other parts of West Bengal. As buildings shook for a few seconds, residents rushed out in pⱥnic, with vivid scenes and videos surfacing across… pic.twitter.com/bBU01JxdRg — The Logical Indian (@LogicalIndians) November 21, 2025

Ο σεισμός σημειώθηκε σε ώρα που σημαντικό μέρος του πληθυσμού βρισκόταν στο σπίτι σήμερα, Παρασκευή, ημέρα της εβδομαδιαίας αργίας σ’ αυτή την κυρίως μουσουλμανική χώρα των 170 εκατομμυρίων κατοίκων.

More Footage: A M5.5 quake hit near Dhaka, Bangladesh on Nov 21, felt in Dhaka, Tungi, Barisal, Comilla, and Kolkata (India). #earthquake #sismo Moderate damage reported in Dhaka with cracked buildings, tremors widely felt in eastern India and across Bangladesh. https://t.co/z6Gblit7M3 pic.twitter.com/0xbrpqmwgm — GeoTechWar (@geotechwar) November 21, 2025

Δονήσεις έγιναν επίσης αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

#WATCH | A 5.5-magnitude earthquake hit near Narsingdi, Bangladesh this morning, with strong tremors felt across nearby districts. Visuals from Dhaka show agencies on the ground working to restore damages caused by the tremors. pic.twitter.com/anBD0TIDwx — Organiser Weekly (@eOrganiser) November 21, 2025

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα, όπου μερικές αυτοσχέδιες δομές κατέρρευσαν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερς.

A magnitude 5.5 earthquake has hit near Dhaka and Tungi, Bangladesh. Tremors were widely felt across the region, particularly in: 🏙️ Dhaka

🏙️Kolkata, India

🏙️Barisal

🏙️Comilla#earthquake pic.twitter.com/sgWDaEitMS — Simply Shashi (@ShashiSimply) November 21, 2025

Στο Μπανγκλαντές σημειώνονται συχνά σεισμικές δονήσεις, όμως ο τελευταίος σημαντικός σεισμός στο έδαφός του χρονολογείται από το 1896.

A 5.2 magnitude earthquake has just struck Bangladesh, with the epicenter in Dhaka.People within a 50 km radius reported intense shaking, and mild tremors were felt in Kolkata. No major damage has been confirmed yet,We were only moments away from a far more catastrophic situation pic.twitter.com/dXipUoumg6 — Defence research forum DRF (@Defres360) November 21, 2025

Πηγή: Alarabiya