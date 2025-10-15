Τοξικό αέριο και κλειδωμένη πόρτα που εμπόδιζε την πρόσβαση σε μια στέγη «ευθύνονται» για τους περισσότερους θανάτους της καταστροφικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο ενδυμάτων στο Μπανγκλαντές και σε έναν παρακείμενο χώρο αποθήκευσης χημικών, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η τραγωδία, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον κρίσιμο τραυματισμό αρκετών άλλων, υπογραμμίζει τις φτωχές επιδόσεις του Μπανγκλαντές στην ασφάλεια των εργοστασίων, παρά τις βελτιώσεις που επήλθαν έπειτα από παρόμοια συμβάντα το 2012 και 2013, τα οποία είχαν στρέψει την προσοχή παγκοσμίως στις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

Πυκνός καπνός υψωνόταν από την απανθρακωμένη δομή εν μέσω των επιχειρήσεων των πυροσβεστών μία ημέρα μετά την πυρκαγιά στον τρίτο όροφο ενός τετραώροφου κτηρίου στην Ντάκα, την πρωτεύουσα, που τύλιξε γρήγορα την αποθήκη η οποία ήταν γεμάτη πλαστικά και χημικά.

«Τα θύματα δεν μπόρεσαν να διαφύγουν επειδή η πόρτα της στέγης ήταν κλειδωμένη», δήλωσε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τάλια Μπιν Τζασμίν. «Οι περισσότεροι πέθαναν από εισπνοή τοξικού αερίου μάλλον παρά από εγκαύματα».

«Υπάρχει ακόμη καπνός λόγω των αποθηκευμένων χημικών, και οι τοξικοί καπνοί καθιστούν δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά», πρόσθεσε.

Δεκάδες συγγενείς περίμεναν έξω από το μαυρισμένο κτήριο, ορισμένοι κρατώντας φωτογραφίες των αγνοουμένων. Η ταυτοποίηση των πτωμάτων, πολλά από τα οποία είναι άσχημα καμένα, διενεργείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ντάκα.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια της πυρκαγιάς και να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι για τα κενά ασφαλείας.

Πολλοί εργάτες σε εργοστάσια ενδυμάτων σε κοντινή απόσταση αισθάνθηκαν αδιαθεσία από την εισπνοή του καπνού που κάλυψε το σημείο στην περιοχή Μιρπούρ της πρωτεύουσας. Οι αρχές διέταξαν αργότερα το προσωρινό κλείσιμο όλων των εργοστασίων εκεί γύρω ως προσωρινό μέτρο.

Πολλά μικρά εργοστάσια και αποθήκες στο Μπανγκλαντές λειτουργούν με ελάχιστη εποπτεία, αν και οι συνθήκες στην βιομηχανία ενδυμάτων έχουν βελτιωθεί μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε το 2012 στο εργοστάσιο της Tazreen Fashions και την κατάρρευση, το 2013, του Rana Plaza, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 1.200 εργατών.

Το Μπανγκλαντές, η δεύτερη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο εξαγωγής ενδυμάτων, τροφοδοτεί μεγάλα καταστήματα λιανικής όπως τα Walmart, Gap και H&M, δίνει θέσεις εργασίας σε τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους και παράγει προϊόντα αξίας περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, δηλαδή το ένα δέκατο και πλέον του ΑΕΠ.

Οι πυρκαγιές είναι συνηθισμένες στην πυκνοκατοικημένη Ντάκα και προκαλούνται συχνά από ελαττωματική καλωδίωση, διαρροές αερίου ή επικίνδυνη αποθήκευση χημικών.

Το 2021, παρόμοια πυρκαγιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 54 ανθρώπων, ενώ το 2019, πυρκαγιά στην παλιά συνοικία της πρωτεύουσας είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 70 ανθρώπων.