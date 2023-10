Τουλάχιστον 11 Αμερικανοί σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Παράλληλα, θεώρησε πιθανό να συμπεριλαμβάνονται Αμερικανοί στους ομήρους της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης. «Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για να το επιβεβαιώσουμε, θεωρούμε πιθανό Αμερικανοί πολίτες να είναι μεταξύ των αιχμαλώτων της Χαμάς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

President of the United States, Joe Biden has released a statement from the White House announcing that at least 11 Americans are now Confirmed to have been Killed as a result of the Hamas Surprise Attack on Southern Israel and again reiterating that the United States will… pic.twitter.com/hNvlwnjTIQ

