Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε το Ισραήλ για την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ μπροστά την επίθεση που εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας με drones και πυραύλους.

«Η δέσμευσή μας στην ασφάλεια του Ισραήλ μπροστά στις απειλές του Ιράν και των ενεργούμενών του στην περιοχή είναι ακλόνητη», ανέφερε ο πρόεδρος Μπάιντεν μέσω X, αναρτώντας φωτογραφικό στιγμιότυπο της έκτακτης συνεδρίασης της ομάδας του για ζητήματα εθνικής ασφαλείας η οποία συγκλήθηκε στον Λευκό Οίκο.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx

— President Biden (@POTUS) April 13, 2024