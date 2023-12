Η Βουλή των αντιπροσώπων υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων ενέκρινε το ψήφισμα για να κινηθεί η διαδικασία αποπομπής του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν καταδίκασε αμέσως την ψηφοφορία, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως «αβάσιμο πολιτικό κόλπο».

«Αντί να κάνουν τη δουλειά τους στο επιτακτικό έργο που πρέπει να γίνει, επιλέγουν (οι Ρεπουμπλικάνοι) να σπαταλήσουν χρόνο σε αυτό το αβάσιμο πολιτικό κόλπο που ακόμη και οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο παραδέχονται ότι δεν υποστηρίζεται από στοιχεία», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν σε δήλωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγα λεπτά μετά την κομματική ψηφοφορία.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, κατηγορούν τον Τζο Μπάιντεν ότι όσο ήταν αντιπρόεδρος επωφελήθηκε από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γιου του, Χάντερ, κάτι για το οποίο όμως δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι αντιπολιτευόμενοι Ρεπουμπλικάνοι, ενέκρινε χθες Τετάρτη και τυπικά την έναρξη έρευνας ενόψει της παραπομπής σε δίκη στη Γερουσία και της ενδεχόμενης παύσης από το αξίωμα του προέδρου Τζο Μπάιντεν, εξαιτίας των αμφιλεγόμενων δοσοληψιών του γιου του αρχηγού του κράτους στο εξωτερικό, παρότι οι Δημοκρατικοί χαρακτηρίζουν εντελώς ανυπόστατες τις κατηγορίες στελεχών της αμερικανικής δεξιάς.

Η έναρξη έρευνας εγκρίθηκε σε ψηφοφορία της ολομέλειας στην οποία τηρήθηκαν οι κομματικές γραμμές (221 ψήφοι υπέρ, 212 κατά).

