Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε τη Δευτέρα (26/2) πως ελπίζει ότι θα συμφωνηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «ως την προσεχή Δευτέρα» 4η Μαρτίου, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία, που θα συμπεριλαμβάνει ιδίως την απελευθέρωση ομήρων του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας μου (σ.σ. Τζέικ Σάλιβαν) μού λέει πως είμαστε κοντά, αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Ελπίζω ότι ως την προσεχή Δευτέρα, θα έχουμε κατάπαυση του πυρός», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του, για να παραβρεθεί σε πολιτική εκδήλωση, στη Νέα Υόρκη.

BREAKING: This is the moment President Biden says he “hopes” to have a ceasefire between Israel and Gaza in place by 4 March.https://t.co/XcqlNkzJlQ

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ac4DxLGQJq

— Sky News (@SkyNews) February 26, 2024

