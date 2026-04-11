Ένα σκηνικό… εναλλακτικής πολιτικής αντιπαράθεσης, κάνει τον γύρο των ΗΠΑ, με τον Χάντερ Μπάιντεν να πετάει το… γάντι (της πυγμαχίας) στους Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καλώντας τους σε έναν αγώνα μέσα σε κλουβί. Ναι, καλά διαβάσατε. Κλουβί.

Ο γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν αποφάσισε ότι, αντί για ανακοινώσεις, tweets και βαρετές πολιτικές αντιπαραθέσεις, ίσως ήρθε η ώρα για κάτι πιο… χειροπιαστό. Έτσι, πρότεινε στους γιους του Ντόναλντ Τραμπ να λύσουν τις διαφορές τους όπως όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι του 2026: με έναν αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών.

Η ιδέα, δεν προέκυψε σε κάποια… σύσκεψη του Λευκού Οίκου, αλλά μέσα από ένα τηλεφώνημα με τον σχολιαστή Άντριου Κάλαχαν, ο οποίος φαίνεται πως σκέφτηκε: «Και γιατί όχι;».

Ο Χάντερ Μπάιντεν όχι μόνο δεν δίστασε, αλλά δήλωσε «100% μέσα», ξεκαθαρίζοντας ότι αν το event οργανωθεί, εκείνος είναι έτοιμος να εμφανιστεί ούτως ή άλλως.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ τηρούν σιγή ιχθύος. Είτε σχεδιάζουν την απάντησή τους, είτε το έχουν ρίξει στις… εντατικές προπονήσεις.

Στα social media, φυσικά, έχει στηθεί πανηγύρι. Χρήστες συγκρίνουν την πιθανή αναμέτρηση με ιστορικά αθλητικά events.

Η χρονική συγκυρία δίνει ακόμη μεγαλύτερη δόση σουρεαλισμού, καθώς στις 14 Ιουνίου προγραμματίζεται ένα μεγάλο UFC event (σ.σ. Ultimate Fighting Championship, είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για αγώνες μικτών πολεμικών τεχνών MMA), στον Λευκό Οίκο για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Κι έτσι, κάπως αβίαστα, η αμερικανική πολιτική σκηνή φλερτάρει ανοιχτά με το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε fight card.