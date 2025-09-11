Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τον θανάσιμο πυροβολισμό που δέχθηκε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, ο συντηρητικός, ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία στις ΗΠΑ και απηύθυνε έκκληση να σταματήσει τώρα.

«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία. Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.