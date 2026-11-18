Πίσω από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις στήριξης στην Ουκρανία, υπήρχαν συζητήσεις που δοκίμαζαν τις αντοχές του Τζο Μπάιντεν. Στα απομνημονεύματά του, «Promise Me, America», ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ περιγράφει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως δύσκολο συνομιλητή, παραδεχόμενος ότι η στάση του Ουκρανού προέδρου τον εκνεύριζε.

Ο Ζελένσκι «δεν ήταν όσο ευγνώμων περίμενα», γράφει ο Μπάιντεν, ο οποίος περιγράφει πείσμα και μεταπτώσεις στη διάθεσή του κατά τις ιδιωτικές συνομιλίες τους. Όπως υποστηρίζει, του είχε εκφράσει ευθέως τη δυσαρέσκειά του. Παράλληλα, αναγνωρίζει το θάρρος της ουκρανικής ηγεσίας και τη μαχητικότητα του λαού της.

Τα αιτήματα για όπλα και χρήματα που δοκίμαζαν την υπομονή του

Σύμφωνα με την παρουσίαση του βιβλίου από το ουκρανικό μέσο Babel, ο Μπάιντεν αναφέρει ότι οι συνεχείς απαιτήσεις για περισσότερο οπλισμό και χρηματοδότηση προκαλούσαν εντάσεις. Η Ουάσιγκτον διέθετε τεράστιους πόρους, εξηγεί, αλλά όχι απεριόριστους.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι οι διαφωνίες δεν τον οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταλείψει την Ουκρανία. Υπερασπίζεται επίσης την αμερικανική βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων κατευθύνθηκε σε αμερικανικά οπλικά συστήματα, στηρίζοντας θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Η προειδοποίηση στον Πούτιν πριν από την εισβολή

Ο Μπάιντεν επιστρέφει στην επικοινωνία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις 7 Δεκεμβρίου 2021. Κατά την αφήγησή του, τον προειδοποίησε ότι μια εισβολή θα προκαλούσε αυστηρές κυρώσεις και αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία για την άμυνά της.

Ο Ρώσος πρόεδρος, γράφει, αρνούνταν ότι σχεδίαζε επίθεση. Ο ίδιος ο Μπάιντεν υποστηρίζει ότι δυσκολευόταν να πείσει και τους συμμάχους του για την έκταση της απειλής. Οι ουκρανικές αρχές ανησυχούσαν, μεταξύ άλλων, ότι οι δημόσιες προειδοποιήσεις για πόλεμο θα αποσταθεροποιούσαν την οικονομία.

Η απόφαση να δημοσιοποιηθούν απόρρητες πληροφορίες για τα ρωσικά σχέδια, εξηγεί, αποσκοπούσε στην αποτροπή της εισβολής, παρότι συνεπαγόταν κινδύνους για τις πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών.

Ο φόβος ότι μια ρωσική ήττα θα έφερνε πυρηνικά

Στο βιβλίο περιγράφεται και το δίλημμα της αμερικανικής κυβέρνησης: πώς θα βοηθούσε την Ουκρανία να αποκρούσει τη Ρωσία, χωρίς να οδηγηθούν οι δύο πυρηνικές δυνάμεις σε άμεση σύγκρουση.

Ο Μπάιντεν αναφέρει ότι φοβόταν πως μια συντριπτική στρατιωτική ήττα θα απειλούσε την εξουσία του Πούτιν και θα μπορούσε να τον ωθήσει σε απελπισμένες κινήσεις, ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων. Πρόκειται για την ανησυχία που περιγράφει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, όχι για αποκάλυψη επιβεβαιωμένης ρωσικής απόφασης να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά.

«Πρόωρη» η υπόσχεση για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Μία από τις σημαντικότερες τοποθετήσεις του αφορά την υπόσχεση του 2008 ότι η Ουκρανία θα γινόταν μέλος του ΝΑΤΟ, την οποία χαρακτηρίζει πρόωρη. Εκτιμά ότι θα μπορούσε να εξεταστεί ειδικό καθεστώς προστασίας μέσω σχέσεων με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός της Συμμαχίας.

Την ίδια στιγμή, απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η κυβέρνησή του επέμενε στην ένταξη της Ουκρανίας πριν από την εισβολή. Η κριτική του στην υπόσχεση του 2008 δεν συνοδεύεται από παραδοχή ότι το ΝΑΤΟ προκάλεσε τον πόλεμο.

Το μυστικό ταξίδι στο Κίεβο

Ο πρώην πρόεδρος περιγράφει ακόμη την επίσκεψή του στο Κίεβο στις 20 Φεβρουαρίου 2023. Σύμφωνα με το Babel, ενώ εκείνος ταξίδευε, στον Λευκό Οίκο συνέχιζαν να μεταφέρουν έγγραφα και να σερβίρουν γεύμα σαν να βρισκόταν εκεί.

Στην Πολωνία, κατά τη μετάβασή του από το αεροπλάνο στο τρένο, φορούσε μάσκα και καπέλο και μετέφερε ο ίδιος τις αποσκευές του. Η Μόσχα είχε ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη.

Ο απολογισμός μιας προεδρίας

Το «Promise Me, America» κυκλοφόρησε στις 17 Νοεμβρίου 2026 από τις εκδόσεις Little, Brown and Company. Είναι το τρίτο βιβλίο του Μπάιντεν και καλύπτει την προεδρία του, από την πανδημία και την οικονομική πολιτική έως τις διεθνείς κρίσεις και την αποχώρησή του από την εκλογική κούρσα του 2024.

Στις σελίδες του περιλαμβάνεται και η επιστολή που του άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2021. Το Associated Press αναφέρει ότι εξέτασε αντίγραφο του δισέλιδου χειρόγραφου σημειώματος: παρά τη δημόσια σύγκρουσή τους, το μήνυμα είχε τόνο που ο Μπάιντεν είχε τότε χαρακτηρίσει γενναιόδωρο.