Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, απαντώντας τη Δευτέρα (8/1) σε διαδηλωτές που φώναζαν «Εκεχειρία τώρα», είπε ότι καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να πείσει την ισραηλινή κυβέρνηση να μειώσει τις επιθέσεις της και να «περιορίσει σημαντικά» την παρουσία της στη Γάζα.

Πλήθος διαδηλωτών ζητώντας εκεχειρία στη Γάζα, διέκοψαν την ομιλία του Μπάιντεν στην ιστορική εκκλησία Αφροαμερικανών στο Τσάρλεστον.

«Καταλαβαίνω το πάθος τους», δήλωσε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στους διαδηλωτές όταν άνδρες της ασφάλειας οδήγησαν μερικούς από αυτούς έξω από την εκκλησία, την ώρα που οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι φώναζαν: «Άλλα τέσσερα χρόνια!», υποστηρίζοντας τον.

«Εργάστηκα αθόρυβα και εργάζομαι αθόρυβα με την ισραηλινή κυβέρνηση για να τους κάνω να μειώσουν σημαντικά (την παρουσία τους) και να φύγουν από τη Γάζα», συνέχισε.

«Εάν πράγματι νοιάζεστε για τις ζωές που χάθηκαν εδώ, τότε θα πρέπει να ζητήσετε εκεχειρία στην Παλαιστίνη», φώναξε μια διαδηλώτρια.

BREAKING: Activists in South Carolina just took over Biden’s speech to call for a ceasefire.

“20,000 dead Palestinians; their blood is on your hands.”

Biden was shaken. He’s starting to understand the reality: his war on Gaza is horrifically unpopular, and people are fed up. pic.twitter.com/qSSpRETAep

— IfNotNow🔥✡️ (@IfNotNowOrg) January 8, 2024