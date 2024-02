Ο Τόμας Κίνγκστον, σύζυγος της λαίδης Γκαμπριέλ Κίνγκστον, πέθανε σήμερα (27/2) σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η βασιλική οικογένεια. Ο Βρετανός επιχειρηματίας παντρεύτηκε την κόρη του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας Μιχαήλ του Κεντ το 2019. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν την είδηση του θανάτου του Τόμας Κίνγκστον ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 45 ετών.

BREAKING: Thomas Kingston, the husband of Prince and Princess Michael of Kent's daughter Lady Gabriella Kingston, has died, Buckingham Palace has announcedhttps://t.co/PAiZ4D1jU3

