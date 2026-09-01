Ως «κόλαση επί γης» περιγράφουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης την παραλία του Μπάλου στην Κρήτη, καθώς εικόνες που κυκλοφορούν δείχνουν το δημοφιλές τοπίο να έχει κατακλυστεί από τουρίστες.

Βίντεο από την παραλία, που δημοσίευσε η Daily Mail, καταγράφει την ακτογραμμή να είναι ασφυκτικά γεμάτη από επισκέπτες, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζουν να καταφθάνουν νέοι τουρίστες με σκάφη.

Η εικόνα της πολυκοσμίας έρχεται σε έντονη αντίθεση με το ειδυλλιακό τοπίο για το οποίο φημίζεται ο Μπάλος, με τα γαλαζοπράσινα νερά και τη μοναδική θέα να προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Μπροστά στην αυξημένη τουριστική κίνηση, οι τοπικές αρχές εξετάζουν μέτρα για τον περιορισμό του αριθμού των επισκεπτών που μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην παραλία, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μεταξύ των προτάσεων είναι να επιτρέπεται η είσοδος έως 1.200 ατόμων ανά τρεις ώρες, είτε φτάνουν με σκάφος είτε οδικώς.

Το φαινόμενο του υπερτουρισμού, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τον Μπάλο. Σε αρκετούς δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, τα πλήθη των παραθεριστών έχουν προκαλέσει προβλήματα κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Στο επίκεντρο βρέθηκε πρόσφατα και η Σαντορίνη, όπου εικόνες από την Οία έδειξαν μεγάλες ουρές τουριστών να εκτείνονται μέχρι τους δρόμους του χωριού. Το δημοφιλές σημείο, που θεωρείται από τα πλέον φωτογραφημένα και «instagrammable» της Ελλάδας, προσελκύει καθημερινά πλήθος επισκεπτών που αναζητούν το ιδανικό φόντο για μια φωτογραφία με τις χαρακτηριστικές λευκές εκκλησίες και τους μπλε τρούλους.

Μάλιστα, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ορισμένοι τουρίστες φτάνουν στο σημείο από νωρίς το πρωί, ακόμη και από τις 7, προκειμένου να προλάβουν να φωτογραφηθούν στα δημοφιλή σημεία που έχουν αναδειχθεί από influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο που έχουν γίνει viral στα social media αποτυπώνουν τις εικόνες συνωστισμού στο άλλοτε ήσυχο και ειδυλλιακό νησί του Αιγαίου. Από το αεροδρόμιο της Σαντορίνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται τα δημοσιεύματα, περνούν περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Η μεγάλη τουριστική κίνηση έχει οδηγήσει τις τοπικές αρχές στη λήψη μέτρων για τη διαχείριση του υπερτουρισμού, μεταξύ άλλων και με περιορισμούς στον αριθμό των επιβατών κρουαζιερόπλοιων που μπορούν να επισκέπτονται το νησί ημερησίως.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι επικρίσεις για τη συμπεριφορά ορισμένων τουριστών που είναι διατεθειμένοι να περιμένουν για ώρες προκειμένου να τραβήξουν την «τέλεια» φωτογραφία για τα social media.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που περιγράφεται σε δημοσιεύματα, σύμφωνα με το οποίο ένας παραθεριστής υποστήριξε ότι άτομα που περίμεναν σε ουρά επιχείρησαν να διαπληκτιστούν μαζί του, επειδή θεώρησαν ότι προσπαθούσε να την παρακάμψει καθώς κατευθυνόταν προς το κατάλυμά του.

Παρά τον συνωστισμό, το συγκεκριμένο σημείο εξακολουθεί να προβάλλεται έντονα από influencers. Η Βραζιλιάνα influencer Luiza Parente, η οποία δηλώνει δημιουργική διευθύντρια και διαθέτει 8,4 εκατομμύρια followers στο TikTok, δημοσίευσε πρόσφατα βίντεο στο οποίο κατέγραψε τις μεγάλες ουρές που χρειάστηκε να περιμένει προκειμένου να τραβήξει τις φωτογραφίες της.

Στη συνέχεια, παρουσίασε στους εκατομμύρια ακολούθους της τις τελικές εικόνες, στις οποίες ποζάρει μπροστά από την εμβληματική λευκή και μπλε αρχιτεκτονική της Σαντορίνης.

Οι εικόνες, ωστόσο, προκάλεσαν και αρνητικές αντιδράσεις. Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ότι η υπερβολική προβολή δημοφιλών προορισμών στα social media έχει συμβάλει στην επιδείνωση του προβλήματος του υπερτουρισμού.

«Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν καταστρέψει τον τουρισμό», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος επισήμανε την αντίφαση του να περνά κάποιος δύο ώρες περιμένοντας από τις 7 το πρωί, μέσα στις διακοπές του, μόνο και μόνο για να αποκτήσει μια στημένη φωτογραφία για τα social media.