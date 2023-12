Πέντε μέλη του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές (BNP, αξιωματική αντιπολίτευση) πέθαναν στις φυλακές όπου κρατούνταν τις τελευταίες δυο εβδομάδες, ανακοίνωσαν συγγενείς και αξιωματούχοι χθες Κυριακή.

Χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων συγγενών κρατουμένων, συγκεντρώθηκαν χθες στην πρωτεύουσα Ντάκα για να απαιτήσουν να αφεθούν ελεύθερα χιλιάδες μέλη του κόμματος υπό κράτηση.

Το BNP αποφάσισε την 30ή Νοεμβρίου να απόσχει από τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιανουαρίου, συνεπώς είναι αναπόφευκτη η νίκη της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, η οποία διεκδικεί την τέταρτη θητεία της στο αξίωμα.

Σύμφωνα με το BNP, όλα τα ηγετικά του στελέχη και πάνω από 20.000 μέλη και υποστηρικτές της παράταξης έχουν συλληφθεί μέσα σε πέντε εβδομάδες, εν μέσω εκστρατείας «καταστολής άνευ προηγουμένου», με έναυσμα μαζική διαδήλωση της αντιπολίτευσης την 28η Οκτωβρίου.

Η αστυνομία διαψεύδει τους αριθμούς που δημοσιοποιεί το κόμμα, ωστόσο δεν αποκαλύπτει πόσα μέλη και στελέχη της αντιπολίτευσης έχει συλλάβει.

Στα τέλη Νοεμβρίου, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) υπολόγιζε πως συνελήφθησαν κάπου 10.000 αντιπολιτευόμενοι από την 28η Οκτωβρίου.

Το BNP έχει καταγράψει πέντε θανάτους μελών του στις φυλακές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καϊσέρ Καμάλ, στέλεχος της νομικής υπηρεσίας της παράταξης.

