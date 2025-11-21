Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ανάμεσα τους και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό που έπληξε σήμερα (21/11) το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης.

Παράλληλα, περίπου 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας Ντάκα.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,5 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία του Μπανγκλαντές τον κατέγραψε στους 5,7 βαθμούς. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και σε ανατολικά κρατίδια της Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για σημαντικές ζημιές εκεί.

Ο επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης, Μοχάμαντ Γιουνούς, δήλωσε ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται φοιτητές του Πανεπιστημίου της Ντάκα, εργάτες σε εργοστάσια της Γκαζιπούρ και κάτοικοι της Ναρσινγκντί, της πόλης που βρέθηκε στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Αν και ο Γιουνούς δεν διευκρίνισε τα αίτια των θανάτων, η αστυνομία ανέφερε νωρίτερα ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε κιγκλίδωμα εξαώροφου κτιρίου κατά τη διάρκεια του σεισμού. Σύμφωνα με τη σύμβουλο υγείας της κυβέρνησης, Νουρτζαχάν Μπεγκούμ, αρκετοί τραυματίες από τη Ναρσινγκντί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

A magnitude 5.7 earthquake struck Bangladesh, sending residents in Dhaka rushing out of buildings and onto the streets https://t.co/Iu74hPVkx0 pic.twitter.com/CJERUw2Jwg — Reuters (@Reuters) November 21, 2025

Στην πρωτεύουσα Ντάκα, οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, καθώς η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι αυτοσχέδιες κατασκευές κατέρρευσαν, ενώ η πυροσβεστική ανακοίνωσε πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις τούβλων και κομματιών μπετόν από κτίρια υπό κατασκευή.

«Αισθανθήκαμε μια ισχυρή δόνηση και τα κτίρια έτρεμαν σαν δένδρα», δήλωσε ο κάτοικος Σουμάν Ραχμάν. «Τα κλιμακοστάσια ήταν γεμάτα ανθρώπους που κατέβαιναν τρέχοντας. Όλοι ήταν τρομοκρατημένοι, παιδιά έκλαιγαν».

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και έχουν ζητήσει από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να εντείνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και ελέγχου των ζημιών στις πληγείσες περιοχές.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στην Καλκούτα της Ινδίας, περίπου 300 χιλιόμετρα δυτικά της Ντάκα, όπως δήλωσε ο διευθυντής του ινδικού Κέντρου Σεισμολογίας, Ο.Π. Μίσρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ