Το Μπανγκλαντές βρίσκεται αντιμέτωπο με το σοβαρότερο ξέσπασμα ιλαράς που έχει καταγραφεί στα χρονικά του, με σχεδόν 1.000 ύποπτους και επιβεβαιωμένους θανάτους και δεκάδες χιλιάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Η κρίση αυτή, η οποία κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε κρούσματα σύμφωνα με το CDC, προκλήθηκε από τις σοβαρές διαταραχές στα προγράμματα τακτικού εμβολιασμού κατά τα έτη 2024 και 2025, ως απόρροια των αιματηρών πολιτικών αναταραχών και της αλλαγής κυβέρνησης.

Παρά την πολυετή επιτυχημένη κάλυψη που άγγιζε το 95%, οι ακυρώσεις εκστρατειών και οι ελλείψεις σε προμήθειες δημιούργησαν επικίνδυνα κενά ανοσίας, καθιστώντας ευάλωτα εκατομμύρια παιδιά, με τα βρέφη κάτω των πέντε ετών να σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της νόσου.

Η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία στα ήδη υπερφορτωμένα νοσοκομεία της χώρας, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα μια δεύτερη υγειονομική κρίση, αυτή του δάγκειου πυρετού.

Με τους ασθενείς να νοσηλεύονται ακόμα και στα πατώματα και με σημαντικές ελλείψεις σε βασικά φαρμακευτικά υλικά, όπως ο παιδιατρικός φυσιολογικός ορός, οι υποδομές υγείας έχουν ξεπεράσει τα όριά τους.

Παρά την επείγουσα εμβολιαστική εκστρατεία που ξεπέρασε τον αρχικό της στόχο αγγίζοντας σχεδόν τα 20 εκατομμύρια παιδιά, οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται άμεση ενίσχυση του τακτικού εμβολιασμού και της επιτήρησης για να ανασταλεί η μετάδοση της θανατηφόρας αλλά πρόληψιμης αυτής νόσου.