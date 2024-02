Τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, σε εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας, Σαμάντα Λαλ Σεν, συμπληρώνοντας ότι 22 εγκαυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με κλιμακοφόρα οχήματα έσπευσαν στο εμπορικό κέντρο Green Cozy Cottage, που βρίσκεται σε πολυτελή συνοικία της Ντάκα. Η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε σε εστιατόριο και να εξαπλώθηκε ταχύτατα στους άλλους ορόφους.

#Dhaka #Bangladesh

– Massive fire broke out in the 7th story of a building.

In Dhaka, Bangladesh.

– 43 people have died so far.

– Thoughts and prayers for Bangladesh. pic.twitter.com/f4IVApU9UF

— Aiza (@Aiza_B2) February 29, 2024