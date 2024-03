Τεράστια πυρκαγιά στην Ντάκα του Μπανγκλαντές κατέστρεψε επταώροφο κτήριο, στο οποίο στεγάζονταν εστιατόρια όπου δειπνούσαν οικογένειες με παιδιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 46 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Σαμάντα Λαλ Σεν.

Η πυροσβεστική επεσήμανε ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου ή από κάποια κουζίνα εστιατορίου και εξαπλώθηκε γρήγορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#NewsFeed: AP News📅

Tragedy in Bangladesh – sending condolences to the families of 40 victims.#Bangladesh #bangladeshfire pic.twitter.com/rWWdPifqc0

— 👑Eyal (@eyalmc34) March 1, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ