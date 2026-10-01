Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά, όταν ηλεκτρικό αυτοκίνητο εισέβαλε στον χώρο ιερού της θεάς Γκουανγίν στην Τσάιναταουν της Μπανγκόκ, το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Γιαοβαράτ, όταν ο ηλικιωμένος οδηγός του οχήματος έχασε τις αισθήσεις του στο τιμόνι, με αποτέλεσμα το όχημα να επιταχύνει ανεξέλεγκτα και να εισβάλει στον ιερό ναό.

Η πρόσκρουση στην Οδό Γιαοβαράτ

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:13 τοπική ώρα, το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, στην πολυσύχναστη οδό Γιαοβαράτ, στην περιοχή Σαμφαντάγουονγκ της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ξέφυγε από την κανονική πορεία του και κατέληξε στο εσωτερικό του ιερού της θεάς Γκουανγίν, το οποίο ανήκει στο Ίδρυμα Τιάν Φα.

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο, τη στιγμή που καρφώνεται με ταχύτητα στον ναό:

Τρεις τραυματίες

Από την απρόσμενη εισβολή και πρόσκρουση του ηλεκτρικού οχήματος τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο του ιερού.

Όπως αναφέρουν τοπικές πηγές, οι τρεις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από το αμάξωμα του αυτοκινήτου, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση επέμβαση των διασωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό τους.

Και οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας, με μία από τις γυναίκες που χτυπήθηκαν να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα αίτια του ατυχήματος και οι ζημιές στο Ιερό

Όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, οι πληροφορίες από το σημείο αναφέρουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα με την αρτηριακή του πίεση.

Ο οδηγός υπέστη αιφνίδιο ιατρικό επεισόδιο και έχασε τις αισθήσεις του, ενώ βρισκόταν στο τιμόνι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να επιταχύνει αυτόματα και να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τον χώρο του ιερού.

Από την ισχυρή πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του ιερού και ειδικότερα στη βάση της κατασκευής όπου είναι τοποθετημένο το άγαλμα της Γκουανγίν. Ωστόσο, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, το ίδιο το άγαλμα δεν υπέστη φθορές.

Το σημείο αποκλείστηκε από τις αρμόδιες Αρχές της Μπανγκόκ για τη διεξαγωγή των απαραίτητων ερευνών και την απομάκρυνση του ηλεκτρικού οχήματος.