Τους πλημμυρισμένους δρόμους της Μπανγκόκ αποφάσισε να μετατρέψει σε… αυτοσχέδια πίστα για τζετ σκι ένας άνδρας, εκμεταλλευόμενος τα νερά που συσσωρεύτηκαν στην πόλη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το τζετ σκι να κινείται στους πλημμυρισμένους δρόμους, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Εντοπίστηκαν ο οδηγός και ο άνδρας που κατέγραφε το βίντεο

Οι αρχές της Ταϊλάνδης εντόπισαν τόσο τον άνδρα που οδηγούσε το τζετ σκι όσο και εκείνον που κατέγραφε το περιστατικό.

Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πρόκληση δημόσιας όχλησης και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, καθώς η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο οδικό δίκτυο που είχε ήδη επηρεαστεί από τις πλημμύρες.

Ο οδηγός οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του τζετ σκι.

Το περιστατικό αναδεικνύει και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την κυκλοφορία οχημάτων ή άλλων μέσων σε πλημμυρισμένους δρόμους, όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτες και η οδική κυκλοφορία ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.