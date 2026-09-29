Οι δρόμοι της Μπανγκόκ έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, έπειτα από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις που έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, από τα μέσα του Σεπτέμβρη συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 23 άνθρωποι από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές καταιγίδες.

Ωστόσο, το σκηνικό που επικρατεί στην Μπανγκόκ είναι σουρεαλιστικό, καθώς στους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης την εμφάνισή τους έκανα γατόψαρα. Τα ψάρια αυτά εντοπίστηκαν να κολυμπούν μέσα στα νερά, ανάμεσα από ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Βίντεο με τα γατόψαρα στο κέντρο της πόλης:

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την κορύφωση της εποχής των βροχών στην Ταϊλάνδη, αλλά πολλοί κάτοικοι της Μπανγκόκ κρίνουν ότι φέτος οι πλημμύρες είναι μεγαλύτερες από αυτές προηγούμενων ετών.

Στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης υπάρχει ένα δίκτυο καναλιών, από τα οποία πολλά είχαν πλημμυρίσει από τις βροχές. Οι σταθμοί απάντλησης υδάτων βρίσκονται σε πλήρη ισχύ εδώ και μέρες, αλλά ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας Σαντσάρτ Σίτιπουντ δήλωσε την Κυριακή ότι θα χρειαζόταν «έως και μία εβδομάδα» για να απομακρυνθούν πλήρως τα νερά.

Περίπου 700.000 άνθρωποι έχουν πληγεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στην πρωτεύουσα, γεγονός που οδήγησε το Σάββατο τις Αρχές να κηρύξουν κατάσταση φυσικής καταστροφής, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και σχεδόν 7.000 άνθρωποι χρειάστηκε να καταλύσουν στα πάνω από 230 κέντρα υποδοχής που έχουν ανοίξει σε όλη την πόλη, σύμφωνα με τις Αρχές της Μπανγκόκ.

Οι επιστήμονες προβλέπουν αύξηση της έντασης και της συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων όσο επιταχύνεται η κλιματική αλλαγή, λόγω των εκπομπών που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα.