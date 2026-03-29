Με τα ροζ νέον διακοσμητικά του, την περίοπτη θέση του στη Λεωφόρο του Λας Βέγκας και το σταθερό τέλος των 100 μόλις δολαρίων, το «παγκοσμίως διάσημο» Chapel of the Bells, αποτελεί εδώ και πάνω από 60 χρόνια έναν από τους πιο δημοφιλείς χώρους γάμου για ρομαντικούς ή παρορμητικούς.

Το παρεκκλήσι έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως το Indecent Proposal και το National Lampoon’s Vegas Vacation, ενώ ανάμεσα σε όσους έχουν παντρευτεί εκεί συγκαταλέγονται αστέρες του Χόλιγουντ όπως ο Leslie Nielsen, ο Mickey Rooney και η Beverly D’Angelo.

Ωστόσο, ένα ακόμη διάσημο όνομα, που επίσης παντρεύτηκε στο Bells, δεν έχει απαθανατιστεί στη μυθολογία του Λας Βέγκας και δεν εμφανίζεται εύκολα στο Google για τη σύνδεσή του με αυτό… Πρόκειται για τον Banksy.

Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης γκράφιτι, που εδώ και χρόνια έχει κάνει την υποτιθέμενη ανωνυμία του βασικό στοιχείο της επιτυχημένης του «περσόνας», γιόρτασε πρόσφατα την 20ή επέτειο του γάμου του στο Λας Βέγκας, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Το ζήτημα της ταυτότητας του πιο διάσημου street artist στον κόσμο, επανήλθε στην παγκόσμια επικαιρότητα, αφού το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters δημοσίευσε αυτόν τον μήνα τα αποτελέσματα μιας έρευνας διάρκειας ενός έτους.

Η έρευνα αυτή επιβεβαίωσε ότι ο Banksy είναι στην πραγματικότητα ο Robin Gunningham, πρώην μαθητής ιδιωτικού σχολείου.

Ο Banksy είχε ταυτοποιηθεί ως Gunningham ήδη από το 2008 από την Daily Mail, γεγονός που καθιστά τα περσινά ευρήματα του Reuters περισσότερο επιβεβαίωση παρά αποκάλυψη.

Άγνωστες λεπτομέρειες για τη ζωή και το γάμο του Bansky

Τώρα η Daily Mail δίνει την πιο πλήρη εικόνα, μέχρι σήμερα, για την ιστορία που αναδύεται γύρω από τον Banksy, προσθέτοντας για πρώτη φορά και λίγη από τη λάμψη του Λας Βέγκας, αποκαλύπτοντας πού και πώς ζει σήμερα.

Στο Chapel of the Bells, με φόντο σωσίες του Elvis και λαμπερά καζίνο, ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής με το σπρέι στο χέρι, παντρεύτηκε τη σύντροφό του, την πολιτική ερευνήτρια Joy Millward, η οποία εργαζόταν για τον βουλευτή των Εργατικών Austin Mitchell, στις 2 Ιανουαρίου 2006.

Το πιστοποιητικό γάμου του ζευγαριού από την Πολιτεία της Νεβάδα βρίσκεται στα χέρια του βρετανικού μέσου. Σε αυτό φαίνεται ότι ο Banksy, ο οποίος ήδη τότε αποκτούσε παγκόσμια φήμη με αυτό το ψευδώνυμο, χρησιμοποίησε το πραγματικό του όνομα, Robin Gunningham, για την τελετή με τη δεσποινίδα Millward.

Ωστόσο, σύντομα αποστασιοποιήθηκε από το όνομα γέννησής του και υιοθέτησε το πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί όνομα «David Jones». Και είναι με αυτό το πιο συνηθισμένο ψευδώνυμο — έναν από τους πιο κοινoύς συνδυασμούς ονομάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο — και όχι ως «Banksy», που τον γνωρίζουν οι γείτονες στο ειδυλλιακό χωριό όπου ζει με την πρώην δεσποινίδα Millward, στην αγροτική περιοχή του Somerset. Το ζευγάρι έχει τουλάχιστον μία ενήλικη κόρη.

Ίσως ειρωνικά, δεδομένου ότι έχει πολλές φορές «αναδιακοσμήσει» κρυφά ιδιοκτησίες άλλων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, κατανοούμε ότι ο Banksy προστατεύει με σθένος τα στοιχεία της δικής του κατοικίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, σεβόμενη αυτή τη στάση, η Daily Mail δεν αποκαλύπτει την ακριβή τοποθεσία της — όμως αναφέρει πως ζει σε μεσοαστικό σπίτι και ο τρόπος ζωής του έρχονται σε έντονη αντίθεση με την προσεκτικά καλλιεργημένη και παγκοσμίως αναγνωρίσιμη «σκληρή» εικόνα του.

Διότι, αντί για τις σκληρές αστικές περιοχές που απεικονίζει και όπου συχνά δρα, ο Banksy ζει στην καρδιά μιας αγροτικής περιοχής γνωστής ως «το χρυσό τρίγωνο του Somerset», αναφέρει η Daily Mail.