Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε χθες Κυριακή την επίθεση της προηγουμένης στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια δεξίωσης που παρέθετε η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου, με παρόντα τον διάδοχό του και νυν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μολονότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες για τα κίνητρα πίσω από τα πυρά στο δείπνο (της Ένωσης) των Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», ανέφερε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) μέσω X.

Although we don’t yet have the details about the motives behind last night’s shooting at the White House Correspondents Dinner, it’s incumbent upon all us to reject the idea that violence has any place in our democracy. It’s also a sobering reminder of the courage and sacrifice… — Barack Obama (@BarackObama) April 26, 2026

Εξέφρασε ανακούφιση που «ο πράκτορας ο οποίος τραυματίστηκε θα γίνει καλά», χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.