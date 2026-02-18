Ο Τζέσε Τζάκσον «μας έδειξε τον δρόμο», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, εκφράζοντας τη βαθύτατη λύπη του για τον θάνατο του Αφροαμερικανού πάστορα και ακτιβιστή για τα πολιτικά δικαιώματα.

Ο Τζάκσον είχε διεκδικήσει δύο φορές το χρίσμα των Δημοκρατικών για να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980. Ο Ομπάμα έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που κέρδισε τις εκλογές και αναδείχτηκε πρόεδρος, το 2008.

«Με τις δύο εκστρατείες του για την προεδρία έθεσε τις βάσεις για τη δική μου εκστρατεία για το υψηλότερο αξίωμα της χώρας. Ο αιδεσιμώτατος Τζάκσον άνοιξε επίσης ευκαιρίες για τους Αφροαμερικανούς και ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και εμάς τους ίδιους» ανέφερε ο Ομπάμα στην ανακοίνωση που συνυπογράφει με τη σύζυγό του, Μισέλ.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, Reuters