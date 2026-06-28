Σε τροχιά έντασης παραμένει το μέτωπο των αεροπορικών πληγμάτων, με τη ρωσική αεράμυνα να αναχαιτίζει το Σάββατο τουλάχιστον 23 ουκρανικά drones που κινούνταν προς τη Μόσχα, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ειδικά συνεργεία ερευνούν τα συντρίμμια, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί οι ακριβείς στόχοι των επιθέσεων στη ρωσική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε επιτυχημένο πλήγμα σε στρατηγικό σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ, ο οποίος τροφοδοτεί τη Μόσχα. Συνολικά, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για 124 καταρρίψεις drones σε όλη την επικράτεια το τελευταίο 24ωρο.

Καθώς ο πόλεμος συμπληρώνει πάνω από τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή, το Κίεβο εντείνει τα πλήγματα σε ενεργειακές και στρατηγικές υποδομές, προκαλώντας ήδη ορατά προβλήματα εφοδιασμού και ελλείψεις καυσίμων σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες.