Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Dan Shapiro, έγραψε στο X. «Πολύ μπέρδεμα! Το Ισραήλ έχει 12 ώρες ακόμα για να χτυπήσει με βάση την πρώτη ανακοίνωση; Ή μήπως υποτίθεται ότι τώρα θα πρέπει να έχουν σταματήσει το πυρ; Ακόμα και μετά τους νεκρούς στην Μπερ Σεβά και το μπαράζ των ιρανικών επιθέσεων μετά τη λήξη της προθεσμίας; Κανείς δεν ξέρει! Η ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΉΝΗ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ”.

This is the downside of his bluster and imprecision. Who the hell knows? With lives at stake. https://t.co/OiECdhxJOd

— Dan Shapiro (@DanielBShapiro) June 24, 2025