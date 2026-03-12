Μπαράζ επιθέσεων δέχονται από χθες τα τάνκερ που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη. Τα ξημερώματα δέχτηκε επίθεση το δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων «Ζέφυρος», ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο δίπλα στο τάνκερ «Safesea Vishnu» σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Βασόρα του Ιράκ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση αποδίδεται σε μικρό σκάφος γεμάτο εκρηκτικά – ή πιθανότατα σε μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει θέσει σε κίνδυνο τα λιμάνια του Κόλπου και έχει διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο μέσω του Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται -υπό κανονικές συνθήκες- περίπου το ένα πέμπτο της ροής του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η λίστα με τις επιθέσεις σε πλοία

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου οι επιθέσεις που έγιναν σε πλοία είναι:

1η Μαρτίου Ενα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε στο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου MKD VYOM με σημαία Νήσων Μάρσαλ, έπειτα από πλήγμα, ενώ βρισκόταν ανοιχτά των ακτών του Ομάν, 50 ναυτικά μίλια βόρεια της πρωτεύουσας Μουσκάτ, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία V.Ships.

Το δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων Hercules Star με σημαία Γιβραλτάρ χτυπήθηκε 17 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Μίνα Σακρ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση κατασβέστηκε, όπως ανέφερε η UKMTO.

Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παλάου δέχθηκε επίθεση στο Στενό του Ορμούζ, δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Κουμζάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα του Skylight, που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, απομακρύνθηκε, σύμφωνα με το κέντρο ναυτικής ασφάλειας του Ομάν.

2 Μαρτίου Το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο Stena Imperative χτυπήθηκε στο λιμάνι του Μπαχρέιν. Προκλήθηκε πυρκαγιά και ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος, ανέφερε η UKMTO.

3 Μαρτίου Το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Libra Trader με σημαία Νήσων Μάρσαλ και το φορτηγό πλοίο Gold Oak με σημαία Παναμά υπέστησαν μικρές ζημιές περίπου 7-10 ναυτικά μίλια από το λιμάνι Φουτζαϊράχ στα ΗΑΕ, σύμφωνα με την UKMTO.

4 Μαρτίου Το εμπορευματικό πλοίο Safeen Prestige με σημαία Μάλτας υπέστη ζημιές, ενώ κινούνταν προς το πάνω μέρος του Στενού του Ορμούζ, δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στη μηχανή και ανάγκασε το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλίας.

5 Μαρτίου Το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Sonangol Namibe υπέστη έκρηξη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στο λιμάνι Χορ αλ Ζουμπάιρ του Ιράκ, σύμφωνα με τη Sonangol Marine Services. Σκάφος τηλεκατευθυνόμενο από το Ιράν και γεμάτο εκρηκτικά χρησιμοποιήθηκε για να πλήξει και να προκαλέσει ζημιές στο πλοίο με σημαία Μπαχαμών, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις από δύο πηγές ασφαλείας ιρακινών λιμανιών.

6 Μαρτίου Ρυμουλκό χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ, έξι ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, ενώ εκτελούσε επιχειρήσεις με το πλοίο Safeen Prestige, που είχε δεχθεί επίθεση στις 4 Μαρτίου, ανέφερε η UKMTO.

7 Μαρτίου Η UKMTO ανέφερε — επικαλούμενη τρίτο μέρος που δεν κατονομάζει — πιθανή επίθεση σε πλοίο με ντρόουν 10 ναυτικά μίλια βόρεια της Τζουμπάιλ στη Σαουδική Αραβία. Το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος απομακρύνθηκε.

11 Μαρτίου Το φορτηγό πλοίο Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε επίθεση στο Στενό του Ορμούζ, 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν. Πυρκαγιά ξέσπασε στο πλοίο. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια Precious Shipping με έδρα την Μπανγκόκ.

Το εμπορευματικό πλοίο One Majesty με σημαία Ιαπωνίας υπέστη μικρές ζημιές έπειτα από χτύπημα 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαϊμάχ στα ΗΑΕ.

Το Star Gwyneth με σημαία Νήσων Μάρσαλ υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτικού κινδύνου Vanguard. Δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το πλήρωμα είναι ασφαλές, ανέφερε η UKMTO.

Τα δεξαμενόπλοια Safesea Vishnu (Νήσοι Μάρσαλ) και το ελληνόκτητο Zephyros (Μάλτα) δέχθηκαν επίθεση στον Κόλπο κοντά στο Ιράκ.