Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Σαουδική Αραβία, καθώς η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ, η οποία έχει επέμβει στον πόλεμο της Υεμένης από το 2015, προχώρησε στην αναχαίτιση διπλής επίθεσης από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι (Ανσαραλά). Στόχος των εναέριων χτυπημάτων ήταν η σαουδαραβική πρωτεύουσα και η πόλη Χαμίς Μουσάιτ στα νότια της χώρας.

Όπως ενημέρωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/9) μέσω της πλατφόρμας «X» ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι: «Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δυο drones που εξαπέλυσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση της περιοχής του Ριάντ».

Λίγο αργότερα, ο ίδιος αξιωματούχος γνωστοποίησε ότι καταρρίφθηκαν και δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν ως στόχο τη Χαμίς Μουσάιτ, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας στα νοτιοδυτικά, καθώς εκεί εδρεύει μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές βάσεις του βασιλείου.

Από την πλευρά του, το υεμενίτικο κίνημα επιβεβαίωσε την ευθύνη για τα νέα χτυπήματα, στέλνοντας παράλληλα απειλητικό μήνυμα για τη συνέχεια.

Μέσω ανάρτησης στο «X», το μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης, Χιζάμ Αλασάντ, προειδοποίησε χαρακτηριστικά: «Παρά την ισχύ, το εύρος και τον αντίκτυπο της επιχείρησης, οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν θεωρούν ότι επρόκειτο παρά για μικρή πρόβα ενόψει κλιμάκωσης ευρείας κλίμακας».