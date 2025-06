Δεύτερο εικοσιτετράωρο έντασης είναι σε εξέλιξη στον άξονα Ισραήλ-Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πυρά και επιθέσεις, ενώ συμπληρώνονται οι πρώτες 48 ώρες της νέας φάσης των μεταξύ τους συγκρούσεων, που ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής με την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης «Ανατέλλων Λέων».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν επιτίθεται σε ισραηλινές πόλεις, χρησιμοποιώντας drones και πυραύλους. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δηλώνουν ότι η αεροδιαστημική τους δύναμη εκτόξευσε ένα μεγάλο «κύμα» πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης True Promise-3, σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις.

Και ενώ Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσουν στο προσκήνιο απειλές και επιθέσεις παράλληλα οι ηγέτες τους είχαν μπαράζ επαφών με τις ηγεσίες ξένων χωρών.

Ενδεικτικά, η Κίνα, η Ρωσία και η Τουρκία έσπευσαν να πάρουν θέση στο πλευρό της Τεχεράνης, με την ηγεσία της οποίας είχαν επαφές τις τελευταίες ώρες.

Από την άλλη πλευρά, ηγέτες της Δύσης υπογράμμιζαν την ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση, κάτι που θεωρούν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί δια της διπλωματικής οδού, μέσα από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που κατά βάση είναι προγραμματισμένες για σήμερα Κυριακή.

Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα από τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν «να επιστρέψει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ωστόσο απαντώντας, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε πως η Τεχεράνη δεν θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του.

Ο νέος γύρος συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που είχε προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή, στο Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Πάντως, η αμερικανική ηγεσία παρουσιάζεται να ελπίζει στην επανέναρξη αυτών των συνομιλιών την οποία μάλιστα δείχνει να θεωρεί εφικτή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στον οποίο φέρεται να ανέφερε, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ είναι έτοιμοι να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών με την πλευρά του Ιράν.

Ο ίδιος ο Τραμπ υποστήριξε από την πλευρά του λίγο αργότερα, ότι κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε το Σάββατο με τον Ρώσο ηγέτη, οι δύο τους συμφώνησαν ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν πρέπει να τελειώσει. Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, αυτός ο πόλεμος εισήλθε σε μια νέα φάση όξυνσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε κατά τις 23:20 ώρα Ελλάδας ότι εξαπολύει νέες επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων στην Τεχεράνη, ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι το Ιράν ξεκίνησε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου ώρα Ελλάδας νέες πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι σειρήνες συνέχιζαν να ηχούν σε πολλές πόλεις του Ισραήλ, λόγω των ιρανικών επιθέσεων.

What Benjamin Netanyahu’s policies bring upon Tel Aviv and Haifa. pic.twitter.com/LnsCyc7UmD

Την ίδια στιγμή το, το ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ χτύπησε ένα διυλιστήριο και τις δεξαμενές πετρελαίου Σαχράν στα δυτικά της πρωτεύουσας, καθώς και μια μικρότερη αποθήκη στα νότια της Τεχεράνης.

«Η εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου της Σαχράν», στη βορειοδυτική Τεχεράνη, «καθώς και ακόμη ένας χώρος αποθήκευσης» καυσίμων στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας «έγιναν στόχοι του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε την εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της Σαχράν στις φλόγες.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στοχοποίησε το υπουργείο Άμυνας.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ, αργά το βράδυ πραγματοποιήθηκε ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη. Η επίθεση ήταν στοχευμένη απόπειρα δολοφονίας ενός ηγέτη των Χούθι, τον Abdulmalik Houthi, ο οποίος και εξουδετερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν, λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ, ανάμεσά τους και 20 παιδιά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, από τις ιρανικές επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ υπάρχουν μέχρι στιγμής οχτώ νεκροί και τουλάχιστον 140 τραυματίες. Επίσης, αγνοούνται άλλοι 35, μετά από χτύπημα σε πολυκατοικία στο Bat Yam.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες και ζημιές σε κτίρια στο βόρειο Ισραήλ, μετά από πτώση ενός εκρηκτικού μηχανισμού, μετά το νέο κύμα των πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν σήμερα το βράδυ.

Επίσης, νεαρή γυναίκα, περίπου είκοσι ετών, σκοτώθηκε στα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της ισραηλινής επικράτειας χθες Σάββατο το βράδυ, ενημέρωσε το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), ισραηλινό Σώμα αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Πυροσβεστικές και διασωστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι κτίρια επλήγησαν «στις παράκτιες και βόρειες περιοχές» κατά τη διάρκεια της ιρανικής επίθεσης.

Η αστυνομία τόνισε πως υπάρχουν αναφορές από πολίτες για εκρήξεις στο βόρειο Ισραήλ, αλλά τόνισε πως δεν υπάρχει επιβεβαίωση για πλήγματα από πυραύλους.

Παράλληλα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν υποστεί ζημιές πολυκατοικίες και οικιστικές περιοχές.

Το Ιράν είχε διαμηνύσει νωρίτερα μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι στις επόμενες ώρες «θα εξαπολύσει βαριά και καταστροφικά αντίποινα εναντίον του Ισραήλ». Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Πετρελαίου προειδοποίησε μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύουν χωρίς να λάβουν πρώτα επίσημη έγκριση από τις αρχές ειδήσεις, φωτογραφίες ή βίντεο από ενδεχόμενες επιθέσεις ή περιστατικά που αφορούν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

«Πολλοί πύραυλοι φαίνονται στον ουρανό της Ιερουσαλήμ», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ και ότι συστήματα λειτουργούν για την αναχαίτισή τους.

Για βροχή από ιρανικούς πυραύλους στη Χάιφα, έκανε λόγο η ιρανική κρατική τηλεόραση, παρουσιάζοντας το ακόλουθο βίντεο.

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) δείχνουν αρκετές από τις πτώσεις βαλλιστικών πυραύλων απόψε στο Τελ Αβίβ, μετά από εκτοξεύσεις από το Ιράν και την Υεμένη.

CCTV footage showing several of the ballistic missile impacts tonight in Tel-Aviv, following launches from both Iran and Yemen. pic.twitter.com/2dn9tCfZ9d

Το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στόχευσε το αρχηγείο του υπουργείου Άμυνας στην Τεχεράνη, τη βάση για ένα πυρηνικό έργο, και «επιπλέον στόχους».

Ο αριθμός των θυμάτων είναι μέχρι στιγμής άγνωστος.

Το Ισραήλ έχει επιμείνει ότι οι ενέργειές του είναι ζωτικής σημασίας για να σταματήσει το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο εγγύς μέλλον. Το Ιράν, ωστόσο, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται μόνο για εγχώριους σκοπούς.

⭕️ The IDF completed an extensive series of strikes on targets in Tehran related to the Iranian regime’s nuclear weapons project.

The targets included the Iranian Ministry of Defense headquarters, the headquarters of the SPND nuclear project, and additional targets, which…

— Israel Defense Forces (@IDF) June 14, 2025