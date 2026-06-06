Σε κλοιό ουκρανικών drones βρέθηκε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την αεράμυνα της χώρας να προχωρά σε δεκάδες αναχαιτίσεις.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη χρονική συγκυρία, καθώς συμπίπτουν με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, γνωστού και ως «ρωσικό Νταβός».

Συναγερμός στην περιφέρεια Λένινγκραντ

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Ντραζντένκα μέσω Telegram, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν 25 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ, η οποία περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη.

«25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στην περιφέρειά μας. Οι επιχειρήσεις μάχης συνεχίζονται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι το πρώτο που σκιάζει το οικονομικό συνέδριο. Ήδη από την Τετάρτη, ημέρα έναρξης του φόρουμ, ουκρανικά drones είχαν καταφέρει πλήγματα σε κοντινή πετρελαϊκή και στρατιωτική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα οι προσκεκλημένοι να καταφθάνουν στην εκδήλωση βλέποντας έναν πυκνό μαύρο καπνό στον ορίζοντα. Το φόρουμ ρίχνει σήμερα αυλαία, μία ημέρα μετά την επίσημη ομιλία του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο στόχαστρο και η Μόσχα

Παράλληλα με το μέτωπο της Αγίας Πετρούπολης, η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις και εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από πέντε διαδοχικές ενημερώσεις του δημάρχου της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, στο διάστημα μεταξύ 02:14 και 06:12 τα ξημερώματα, η ρωσική αεράμυνα αναχαίτισε εννέα drones που κατευθύνονταν προς την πόλη.

Κλιμάκωση των ουκρανικών αντιποίνων

Το διπλό αυτό χτύπημα εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσφατης στρατηγικής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας να κλιμακώσουν τις επιδρομές με drones βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, καθώς και σε κατεχόμενες περιοχές. Όπως διαμηνύει το Κίεβο, οι ενέργειες αυτές αποτελούν «άμεση απάντηση και αντίποινα για τα καθημερινά φονικά πλήγματα που δέχονται τα ουκρανικά αστικά κέντρα και οι υποδομές της χώρας από τον ρωσικό στρατό».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ