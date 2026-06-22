Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένας ανελέητος πόλεμος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με εκατέρωθεν πλήγματα σε υποδομές και απώλειες αμάχων.

Όσον αφορά το Ρωσικό μέτωπο, η ρωσική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 301 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων σχεδόν 60 είχαν στόχο τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν στο Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στα σημεία όπου έχουν πέσει συντρίμμια drones.

Η επίθεση προκάλεσε προσωρινό «παράλυση» στις εναέριες μεταφορές, καθώς τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια της πρωτεύουσας, το Σερεμέτιεβο, το Ντομοντέντοβο, το Βκούκοβο και το Ζουκόφσκι, ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Την ίδια ώρα, η υπό ρωσική κατοχή Κριμαία βυθίζεται σε κρίση καυσίμων και ενέργειας μετά τα συνεχή ουκρανικά πλήγματα στις γραμμές εφοδιασμού.

Στη Σεβαστούπολη ακυρώθηκαν όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις, διακόπηκε ο οδικός φωτισμός και απαγορεύτηκε η πώληση καυσίμων σε ιδιώτες.

Στο ουκρανικό μέτωπο, αντίστοιχα σφοδρές ήταν οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικό έδαφος και στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον πέντε αμάχων.

Στην επαρχία Σούμι, επίθεση με drone ξεκλήρισε μια οικογένεια, στοιχίζοντας τη ζωή σε ένα 13χρονο αγόρι, τον πατέρα του και τη γιαγιά του.

Στη Ζαπορίζια σημειώθηκε ακόμη ένας θάνατος γυναίκας, ενώ στην Οδησσό, πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο Iskander σε αγροτική εγκατάσταση άφησε πίσω του έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

Παράλληλα, η Μόσχα έβαλε στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.