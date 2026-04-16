Μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις από την αρχή του έτους εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, πλήττοντας το Κίεβο και άλλες πόλεις και αφήνοντας πίσω της δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν -ανάμεσά τους ένα 12χρονο παιδί- και δεκάδες τραυματίστηκαν, έπειτα από πλήγματα με drones και πυραύλους.

Στην πρωτεύουσα ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό, ενώ πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες.

Το πρωί, κάτοικοι και σωστικά συνεργεία αναζητούσαν επιζώντες και απομάκρυναν συντρίμμια από σοβαρά κατεστραμμένα κτίρια.

Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι στόχος της μαζικής επίθεσης ήταν εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων κρουζ και drones, καθώς και ενεργειακές υποδομές που, όπως υποστηρίζει, τροφοδοτούν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, κάνοντας λόγο για αντίποινα σε ουκρανικά πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους.

Στο Κίεβο, «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα αγόρι 12 ετών», δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό και τρεις στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Aπό την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η επίθεση αποδεικνύει πως η Ρωσία «δεν αξίζει καμία χαλάρωση» των διεθνών πιέσεων ή των κυρώσεων, επισημαίνοντας ότι περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να λειτουργήσει και κάθε υπόσχεση βοήθειας προς την Ουκρανία πρέπει να υλοποιηθεί έγκαιρα», ανέφερε σε ανάρτησή του.