Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στην μαζική επίθεση που πραγματοποίησε η Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, έπληξε δέκα εγκαταστάσεις στρατιωτικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εργοστασίων παραγωγής επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Παράλληλα, σύμφωνα με τη ρωσική ανακοίνωση, στο στόχαστρο βρέθηκαν και τρία κέντρα που χρησιμοποιούνταν για τη στρατολόγηση νέων δυνάμεων από τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Μόσχα έσπευσε να συνδέσει αυτή την ευρείας κλίμακας επιχείρηση, με τη λογική των αντιποίνων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η επίθεση σχεδιάστηκε ως απάντηση για το χτύπημα που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα σε φοιτητική εστία στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία Λουχάνσκ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι, και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, καθώς και για άλλες ενέργειες που η Ρωσία χαρακτηρίζει ως επιθέσεις σε αστικές υποδομές. Από την πλευρά της, η επίσημη Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά ότι έβαλε στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη φοιτητική εστία, αντιτείνοντας ότι η δική της επιχείρηση στην περιοχή, είχε ως μοναδικό σκοπό, την εξουδετέρωση ενός κέντρου στρατιωτικής διοίκησης drones.