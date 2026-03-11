Η φιλοιρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 100 πυραύλους από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ σε επίθεσή της το βράδυ της Τετάρτης (11/3), σύμφωνα με εκτιμήσεις του IDF.

Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ενεργοποιώντας σειρήνες στη Χάιφα και σε όλη τη Γαλιλαία, καθώς και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ από τότε που εντάθηκαν οι εχθροπραξίες στις αρχές αυτού του μήνα.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς στην επίθεση.

תיעוד היירוטים בשמי חיפה: בכיר ישראלי: היממה הקרובה תעצב משמעותית את המשך המערכה בלבנון. חיזבאללה מביא במו ידיו את סופו. pic.twitter.com/hXuCdvstt4 — מה חדש. What’s new❓ (@Gloz111) March 11, 2026

Footage shows rockets fired from Hezbollah toward northern Israel pic.twitter.com/qTtDoq5xPS — ILRedAlert (@ILRedAlert) March 11, 2026

https://x.com/manniefabian/status/2031800524433993929