Η φιλοιρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 100 πυραύλους από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ σε επίθεσή της το βράδυ της Τετάρτης (11/3), σύμφωνα με εκτιμήσεις του IDF.
Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ενεργοποιώντας σειρήνες στη Χάιφα και σε όλη τη Γαλιλαία, καθώς και τα Υψίπεδα του Γκολάν.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ από τότε που εντάθηκαν οι εχθροπραξίες στις αρχές αυτού του μήνα.
Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς στην επίθεση.
