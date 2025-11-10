Το «μπάρμπεκιου» στο διάστημα ακούγεται απλό αλλά δεν είναι, ακριβώς επειδή σε περιβάλλον μικροβαρύτητας η κατάσταση μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη. Όμως οι αστροναύτες του κινεζικού διαστημικού σταθμού Tiangong κατάφεραν για πρώτη φορά να ψήσουν φτερούγες κοτόπουλου και μπριζόλες στο διάστημα, χάρη σε μία ειδική … ψηστιέρα, που δεν παράγει καπνό, όπως γράφει ο Independent.

«Είναι ο πρώτος φούρνος του είδους του στον κόσμο που μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιηθεί σε διαστημικό σταθμό», δήλωσε ο Liu Weibo, αναπληρωτής επικεφαλής σχεδιαστής στο Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Αστροναυτών της Κίνας.

«Αυξάνοντας τη θερμοκρασία στους 190 βαθμούς Κελσίου, οι αστροναύτες μπορούν πλέον να ψήνουν πραγματικά ενώ βρίσκονται σε τροχιά. Μέχρι τώρα απλά ζέσταιναν τα φαγητά τους, αλλά αυτό που έχουν πλέον είναι πραγματικό ψήσιμο, με χημικές αντιδράσεις. Μάλιστα, τα τρόφιμά τους ξεροψήνονται και βγαίνουν τραγανά», είπε.

Ο αστροναύτης Wu Fei περιέγραψε τις φρεσκοψημένες φτερούγες κοτόπουλου ως «τέλειες σε χρώμα, άρωμα και γεύση», στο ακόλουθο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Κινεζική Εθνική Διαστημική Υπηρεσία (CNSA):

Ο φούρνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο κέικ, ξηρών καρπών ή κρέατος, επιτρέποντας στους αστροναύτες να απολαμβάνουν «σπέσιαλ γεύματα» τα σαββατοκύριακα ή τις αργίες.