Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Τζορντάν Μπαρντελά, δέχθηκε επίθεση το Σάββατο (29/11), κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υπογραφής του νέου του βιβλίου στο Μουασάκ, στην περιοχή Ταρν-ε-Γκαρόν, όπως ανέφερε το περιβάλλον του στο BFMTV.

Γύρω στις 3:45 μ.μ., ένας 74χρονος άνδρας βγήκε από την ουρά, όρμησε στον Jordan Bardella και «του πέταξε ένα αυγό στο κεφάλι», σύμφωνα με πληροφορίες της ICI Oksitanie.

Αμέσως επενέβη η ομάδα ασφαλείας και ο Πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN) δεν τραυματίστηκε, επιβεβαίωσε το Κόμμα.

🚨 ALERTE INFO – Jordan Bardella a été agressé ce samedi après-midi lors d’une séance de dédicaces à Moissac. Samedi après-midi, à Moissac (Tarn-et-Garonne), Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a été victime d’une agression alors qu’il procédait à une séance… pic.twitter.com/y2qxd34TUE — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) November 29, 2025

Μεταφέρθηκε προσωρινά εκτός χώρου για περίπου 20 λεπτά, και στη συνέχεια επέστρεψε για να συνεχίσει τη συνάντηση με τους αναγνώστες του.

Η ηγεσία του Κόμματος συνέδεσε το περιστατικό με την παρουσία περίπου πενήντα διαδηλωτών έξω από τον χώρο της εκδήλωσης. Ο Εθνικός Συναγερμός προχώρησε σε καταγγελίες, τόσο για λογαριασμό του Μπαρντελά όσο και στο όνομα του Κόμματος.

Après plusieurs heures de dédicaces, vous êtes toujours aussi nombreux à #Moissac 🙏 Votre confiance nous confère une éminente responsabilité : celle de tout faire pour remettre du bon sens à la tête de l’Etat. pic.twitter.com/Jg17kMUT7E — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 29, 2025

Το βιβλίο του Μπαρντελά έχει τίτλο: «Τι θέλουν οι Γάλλοι».

Ο δράστης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε το Γραφείο του Εισαγγελέα. Έχει ήδη υποβληθεί μήνυση εκ μέρους του Jordan Bardella και του Κόμματός του, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο δράστης είναι αριστερός ακτιβιστής, είχε συμμετάσχει σε αντιφασιστική διαδήλωση που διοργανώθηκε στο Moissac νωρίτερα από το συνδικάτο CGT, για να διαμαρτυρηθεί για την επίσκεψη του Jordan Bardella και την παροχή από την πόλη μιας κοινοτικής αίθουσας για την υπογραφή του βιβλίου.