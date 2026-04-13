Ο πρόεδρος του κόμματος της γαλλικής άκρας δεξιάς Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National, RN), ο Ζορντάν Μπαρντελά, απέτισε χθες Κυριακή το βράδυ φόρο τιμής στον απερχόμενο Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, μετά τη βαριά ήττα που υπέστη αυτός ο τελευταίος στις βουλευτικές εκλογές.

«Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας μεγάλος πατριώτης, ο οποίος κατάφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του την οικονομική ανάνηψη της Ουγγαρίας, προώθησε πολιτικές για την οικογένεια οι οποίες επέτρεψαν να προστατευτεί η γεννητικότητα και υπεράσπισε τα σύνορα της χώρας του και της Ευρώπης έναντι των μεταναστευτικών ροών. Ας ελπίσουμε ότι ο διάδοχός του θα κυβερνήσει προς το αποκλειστικό συμφέρον της χώρας και του λαού του», ανέφερε ο Μπαρντελά μέσω X.

Η επικράτηση στις χθεσινές εκλογές του πολιτικού της δεξιάς που πρόσκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πέτερ Μαγιάρ δείχνει πως «οι ακατάπαυστες κατηγορίες των ευρωπαϊκών θεσμών τα τελευταία χρόνια εναντίον της ουγγρικής δημοκρατίας ήταν ανυπόστατες», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν είχε πάει στη Βουδαπέστη τον Μάρτιο για να προσφέρει την υποστήριξή της στον Βίκτορ Όρμπαν.

Η Λεπέν είχε εξάρει τον Όρμπαν χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο (της) αντίστασης» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP