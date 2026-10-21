Σε κλίμα έντονης πολιτικής οξύτητας και κοινωνικού διχασμού παραμένει η Γαλλία μετά τα σοβαρά επεισόδια και τις εκτεταμένες λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου BBC, οι εικόνες καταστροφών με σπασμένες βιτρίνες, λεηλατημένα καταστήματα και συνθήματα στους δρόμους του Παρισιού έχουν πυροδοτήσει ένα νέο κύμα αλληλοκατηγοριών μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, την ώρα που η χώρα οδεύει προς τις προεδρικές εκλογές.

Οι κατηγορίες για την Ακροαριστερά και ο «ευκαιριακός» χαρακτήρας των λεηλασιών

Η γαλλική κυβέρνηση δείχνει ευθέως ως υποκινητές των επεισοδίων δυνάμεις της ριζοσπαστικής και άκρας Αριστεράς. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ κατηγόρησαν ανοιχτά ακροαριστερές ομάδες ότι «ρίχνουν λάδι στη φωτιά» και επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν τις φοιτητικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα υποβαθμισμένα προάστια.

Παράλληλα, έκθεση των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται η εφημερίδα Le Figaro υποστηρίζει ότι το αριστερό κίνημα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) αντιμετωπίζει τη βία ως μέσο εκλογικής στρατηγικής. Από την πλευρά του, ο ηγέτης του LFI, Ζαν-Λικ Μελανσόν, απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ενώ εκπρόσωποι φοιτητικών οργανώσεων τονίζουν στο BBC ότι η οργή των νέων πηγάζει από την κοινωνική ανισότητα και την εγκατάλειψη της δημόσιας εκπαίδευσης.

Την ίδια ώρα, οι αρχές σημειώνουν ότι οι λεηλασίες σε περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις είχαν σε μεγάλο βαθμό ευκαιριακό χαρακτήρα, με νεαρούς να επιχειρούν στη συνέχεια να διοχετεύσουν τα κλοπιμαία μέσω διαδικτύου. Για την αντιμετώπιση της κλιμάκωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ πρότεινε ακόμη και τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής λειτουργίας ψηφιακών πλατφορμών.

Το πολιτικό τοπίο και η ενίσχυση της Λεπέν

Το πολιτικό χάος στους δρόμους φαίνεται να αναδιαμορφώνει τους συσχετισμούς ενόψει των προεδρικών εκλογών. Αναλυτές και πολιτικοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι η εικόνα ανασφάλειας και η αδυναμία ελέγχου της βίας ευνοούν την ακροδεξιά παράταξη της Μαρίν Λεπέν, η οποία εμφανίζεται ως η κύρια πολιτικά ωφελημένη προτάσσοντας την ατζέντα της «σκληρής τάξης και ασφάλειας».

Εν μέσω των πολιτικών διασταυρούμενων πυρών, πολίτες και νέοι διαδηλωτές εκφράζουν την απογοήτευσή τους στο BBC, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση αποπροσανατολίζει τη συζήτηση από τα πραγματικά κοινωνικά αίτια της κρίσης, αφήνοντας την κοινωνία φοβισμένη και διχασμένη.

«Αυτό δεν είναι το πρόσωπο της Γαλλίας! Εσείς τα μέσα ενημέρωσης εστιάζετε στη βία και την καταστροφή των διαδηλώσεων του Σαββάτου. Αλλά αυτή δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν είμαστε «εμείς». Αυτή δεν είναι η Γαλλία!»

Η Ελίζαμπεθ μιλούσε στο BBC μπροστά σε μια σειρά από σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων, με σπασμένα γυαλιά να εξακολουθούν να υπάρχουν στον δεντρόφυτο παριζιάνικο δρόμο. Οι τοίχοι του ήταν γραμμένοι με κόκκινα γράμματα σε γκράφιτι που προσέβαλαν τη γαλλική αστυνομία και είχαν υπογραφεί με την ημερομηνία των ταραχών, 17 Οκτωβρίου.