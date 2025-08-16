Μια πρώτη ανάλυση με τον απαραίτητο σχολιασμό των όσων συζήτησαν οι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή τους στην Αλάσκα επιχειρούν τα έγκριτα βρετανικά ΜΜΕ, Sky News και BBC εστιάζοντας κυρίως στην απουσία της λέξης «εκεχειρία» από όσα δήλωσαν οι δύο πλανητάρχες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, αφού κανένας από τους δύο προέδρους δεν την ανέφερε», τονίζει ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ.

«Αν είχαν αναφερθεί σήμερα σε κατάπαυση του πυρός, αυτό θα είχε αλλάξει τη φύση της συζήτησης. Φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από αυτό» προσθέτει επισημαίνοντας την αναφορά του Πούτιν ότι για να είναι βιώσιμη οποιαδήποτε συμφωνία, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες της Ρωσίας.

Παράλληλα υπενθυμίζει ότι «αυτή ήταν η αφετηρία της Ρωσίας και αυτό ήταν το σημείο τριβής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι ο Πούτιν στάθηκε στο ίδιο βάθρο με τον Τραμπ και είχε την αυτοπεποίθηση να το εκφράσει αυτό, σημαίνει ότι αυτό βρίσκει απήχηση στον Τραμπ. Ωστόσο, αυτή η θέση είναι απαράδεκτη για την Ουκρανία».

Σε ότι αφορά τώρα τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, το βρετανικό δίκτυο , σχολιάζει: «Όταν ο Τραμπ μιλούσε με ενθουσιασμό για το αποτέλεσμα της συνάντησης, είπε επίσης ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία. Τόνισε τα θετικά, αλλά υπήρχαν και τα αρνητικά».

«Έχω την εντύπωση ότι είδαμε δύο παλιούς φίλους να ξανασμίγουν με αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την Ουκρανία, αυτό μένει να το δούμε» επισημαίνει ακόμη ο ανταποκριτής του Sky News.

BBC: «O Τραμπ έφυγε χωρίς τη σφραγίδα του ειρηνοποιού»

Στην φράση που είπε από βήματος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», επικεντρώνει την κριτική του το BBC και εκτιμά ότι ήταν ένας έμμεσος τρόπος να παραδεχτεί ότι μετά από αρκετές ώρες συνομιλιών, «δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο να αναφερθεί».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκαναν λόγο για “μεγάλη πρόοδο”, αλλά χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι μπορεί να είναι αυτή, αφήνοντας τον κόσμο να κάνει υποθέσεις» συνεχίζει η ανάλυση του βρετανικού καναλιού.

«Ο Τραμπ ταξίδεψε πολύ για να παρουσιάσει μόνο ασαφείς δηλώσεις, ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι μπορεί να ανακουφίστηκαν που δεν πρόσφερε μονομερείς παραχωρήσεις ή συμφωνίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Για έναν άνθρωπο που αρέσκεται να αυτοπροβάλλεται ως ειρηνοποιός και διαπραγματευτής, φαίνεται ότι ο Τραμπ φεύγει από την Αλάσκα χωρίς να έχει πετύχει τίποτα από τα δύο. Δεν υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά την ατάκα του Πούτιν “την επόμενη φορά στη Μόσχα” σχετικά με την επόμενη συνάντησή τους» αναφέρει ακόμη η ανάλυση του BBC που καταλήγει ως εξής:

«Αν και ο Τραμπ είχε λιγότερα να χάσει από την Ουκρανία ή τη Ρωσία κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η αποτυχία της συνάντησης θα πλήξει το κύρος του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, μετά τις προηγούμενες υποσχέσεις του ότι η συνάντηση είχε μόνο 25% πιθανότητες να αποτύχει».