Ο πάγος υποχωρεί από τις ακτές της Ανατολικής Γροιλανδίας και μαζί του φαίνεται να υποχωρούν και τα όρια που για αιώνες κρατούσαν μακριά τους γίγαντες της θάλασσας. Καθώς τα νερά μένουν ολοένα και περισσότερο ελεύθερα από πάγο, τεράστιες φάλαινες βρίσκουν πλέον τον δρόμο προς παράκτιες περιοχές που κάποτε ήταν απρόσιτες.

Αυτό αποκαλύπτει μια μελέτη που ξεδιπλώθηκε σε βάθος δεκαετιών, με τους ερευνητές να καταγράφουν και να κινηματογραφούν εκατοντάδες από τα μεγαλύτερα θηλαστικά του πλανήτη, φάλαινες με καμπούρα, μίνκε και φιν, καθώς κατέφθαναν τα καλοκαίρια για να τραφούν στα ανοιχτά, πλέον χωρίς τον γνώριμο θαλάσσιο πάγο.

Για χρόνια, αυτές οι φάλαινες απουσίαζαν από την περιοχή. Ο παγωμένος ωκεανός λειτουργούσε σαν φυσικό τείχος, αποκλείοντάς τες από τα παράκτια νερά. Σήμερα, όμως, η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας και η υποχώρηση των πάγων αλλάζουν το τοπίο και οι φάλαινες φαίνεται πως προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα.

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για εποχιακές «οργιές τροφοληψίας» στην Αρκτική, ένα εντυπωσιακό σημάδι της ευρύτερης οικολογικής μεταμόρφωσης που συντελείται στα νερά της Ανατολικής Γροιλανδίας.

Η αλλαγή αποτυπώνεται με εντυπωσιακό τρόπο στους αριθμούς. Μέχρι το 2006, οι ερευνητές που πραγματοποιούσαν θαλάσσιες έρευνες στην περιοχή δεν είχαν καταγράψει ούτε μία φάλαινα με καμπούρα. Μόλις έναν χρόνο αργότερα, εμφανίστηκαν επτά. Έως το 2024, οι καταγεγραμμένες παρατηρήσεις από πλοία είχαν εκτοξευθεί στις 150.

Για να αποτυπώσουν αυτή τη μεταμόρφωση, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν τις πρώτες συστηματικές αεροφωτογραφικές έρευνες για τις φάλαινες που τρέφονται με μικρούς οργανισμούς και περιλαμβάνουν τις φάλαινες φιν, τις μίνκε και τις φάλαινες με καμπούρα, τα καλοκαίρια του 2015 και του 2024.

Τα ευρήματα συμπληρώθηκαν από τις μετακινήσεις 15 φαλαινών που έφεραν δορυφορικούς πομπούς, αλλά και από τις πολύτιμες παρατηρήσεις κυνηγών Ινουίτ. Όλα αυτά τα στοιχεία συνέθεσαν μια εικόνα βαθιάς περιβαλλοντικής αλλαγής, αυτό που ο επικεφαλής της έρευνας, Καθηγητής Mads Peter Heide-Jørgensen, περιέγραψε ως μία «σημαντική αλλαγή του οικολογικού καθεστώτος».

Και οι αριθμοί δίνουν ίσως την πιο καθαρή εικόνα της νέας αυτής εποχής: το καλοκαίρι του 2024 εκτιμάται ότι περίπου 4.000 φάλαινες με καμπούρα, 6.000 φάλαινες φιν και 6.000 μίνκε βρέθηκαν στα νερά της Θάλασσας της Γροιλανδίας.

Ο πάγος φεύγει. Οι φάλαινες έρχονται. Και στην Ανατολική Γροιλανδία, ο ωκεανός μοιάζει να γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο — με πρωταγωνιστές τους μεγαλύτερους γίγαντές του.