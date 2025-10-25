Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Πολλές ζωές στη Γάζα εξακολουθούν να κρέμονται σε μια κλωστή, αφού δεν είναι λίγα τα παιδιά, που πεθαίνουν, περιμένοντας το Ισραήλ να επιτρέψει τις εκκενώσεις των νοσοκομείων.

Σε διαφορετικούς θαλάμους του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς νοσηλεύονται δύο 10χρονα αγόρια. Το ένα πυροβολήθηκε από ισραηλινά πυρά και είναι παράλυτο από τον λαιμό και κάτω, ενώ το άλλο με όγκο στον εγκέφαλο.

Τώρα που έχει τεθεί σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία, συγκαταλέγονται στους περίπου 15.000 ασθενείς που, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), χρειάζονται επείγουσα ιατρική βοήθεια σε κατάλληλες νοσηλευτικές δομές.

Μετά από δύο χρόνια πολέμου, τα νοσοκομεία της Γάζας βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την περασμένη Τετάρτη (22/10), ο ΠΟΥ, που έχει ζητήσει την ταχεία αύξηση των ιατρικών εκκενώσεων για την αντιμετώπιση των χιλιάδων κρουσμάτων ασθενών και τραυματιών, συντόνισε την πρώτη ιατρική εκκένωση που αναχώρησε από τη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου.

Με ασθενοφόρα και λεωφορεία μετέφερε 41 ασθενείς και 145 φροντιστές σε νοσοκομεία της Ιορδανίας εξωτερικού μέσω του ισραηλινού περάσματος Κερέμ Σαλόμ.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ έχει ζητήσει την ταχεία αύξηση του αριθμού των ιατρικών εκκενώσεων για την αντιμετώπιση των χιλιάδων κρουσμάτων ασθενών και τραυματιών. Θέλει να είναι σε θέση να μεταφέρει ασθενείς μέσω του συνοριακού περάσματος Ράφα της Γάζας με την Αίγυπτο, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα κρατήσει κλειστό το πέρασμα μέχρι η Χαμάς να «εκπληρώσει» τις δεσμεύσεις της βάσει των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, επιστρέφοντας τις σορούς των νεκρών ομήρων.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι το πιο αποτελεσματικό μέτρο θα ήταν να επιτρέψει το Ισραήλ σε ασθενείς της Γάζας να νοσηλευτούν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, όπως συνέβαινε πριν από τον πόλεμο.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ και υπουργοί Εξωτερικών περισσότερων από 20 χωρών έχουν θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα, προσφέροντας «οικονομικές συνεισφορές, παροχή ιατρικού προσωπικού ή εξοπλισμού που απαιτείται».

«Εκατοντάδες ασθενείς θα μπορούσαν να λάβουν θεραπεία εύκολα και αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν η διαδρομή προς το Δίκτυο Νοσοκομείων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης άνοιγε ξανά», λέει ο Δρ. Φάντι Ατράς, Διευθύνων Σύμβουλος του Νοσοκομείου Αουγκούστα Βικτόρια στο Όρος των Ελαιών.

«Μπορούμε να εξυπηρετούμε τουλάχιστον 50 ασθενείς την ημέρα για χημειοθεραπεία και ακτινοβολία, ίσως και περισσότερους. Άλλα νοσοκομεία μπορούν να κάνουν πολλές χειρουργικές επεμβάσεις», λέει ο γιατρός, συμπληρώνοντας ότι «η παραπομπή τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, όχι μόνο γιατί είναι η συντομότερη απόσταση, αλλά επειδή κιόλας έχουμε τον μηχανισμό, μιλάμε την ίδια γλώσσα και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ιατρικά αρχεία για ασθενείς από τη Γάζα. Πολλοί ασθενείς λάμβαναν θεραπεία σε νοσοκομεία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ για περισσότερο από μια δεκαετία πριν από τον πόλεμο».

Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας για να μην επιτρέπει την είσοδο ασθενών από τη Γάζα σε άλλα παλαιστινιακά εδάφη.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα αναφέρει ότι κατά το έτος έως τον Αύγουστο του 2025, τουλάχιστον 740 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 140 παιδιών, πέθαναν ενώ βρίσκονταν σε λίστες αναμονής.

Πηγή: BBC