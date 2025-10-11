Το BBC υποστηρίζει σε δημοσίευμά του ότι ο Τόνι Μπλερ συναντήθηκε με τον Τζέφρι Έπσταϊν στην Ντάουνινγκ Στριτ ενώ ήταν ακόμη Πρωθυπουργός, μετά από πιέσεις που δέχθηκε από τον Λόρδο Πίτερ Μάντελσον.

Το BBC αναφέρει ότι σε υπόμνημα που γράφτηκε από τον ανώτερο δημόσιο υπάλληλο Matthew Rycroft, με ημερομηνία 14 Μαΐου 2002, ενημερώνει τον Τόνι Μπλερ για τον «υπερπλούσιο» οικονομικό σύμβουλο Τζέφρι Έπσταϊν, ενόψει μιας συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 GMT εκείνη την ημέρα.

Εκπρόσωπος του Τόνι Μπλερ δήλωσε: «Από όσο θυμάμαι, ο κ. Μπλερ συναντήθηκε μαζί του για λιγότερο από 30 λεπτά στην Ντάουνινγκ Στριτ το 2002 και συζήτησε για την πολιτική των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν τον συνάντησε ποτέ, ούτε συνεργάστηκε μαζί του στη συνέχεια. Αυτό συνέβη, φυσικά, πολύ πριν γίνουν γνωστά τα εγκλήματά του και η επακόλουθη καταδίκη του».

Οι πιέσεις για τη συνάντηση Μπλερ – Έπσταϊν

Ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είδε το BBC News δείχνουν ότι ο Λόρδος Μάντελσον πίεζε για τη συνάντηση, λέγοντας στον αρχηγό του προσωπικού του Σερ Τόνι Μπλερ, Τζόναθαν Πάουελ, ότι ο Έπσταϊν ήταν «φίλος», τον οποίο ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ήλπιζε να συστήσει στον Πρωθυπουργό.

Η δημοσιοποίηση αυτού και αρκετών σχετικών εγγράφων, είχε προηγουμένως μπλοκαριστεί από κυβερνητικούς αξιωματούχους λόγω ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ.

Το έγγραφο έχει πλέον δημοσιοποιηθεί από τα Εθνικά Αρχεία κατόπιν αιτήματος για την Ελευθερία της Πληροφόρησης, μετά την απόλυση του Λόρδου Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ, έπειτα από νέες αποκαλύψεις σχετικά με τη φιλία του με τον Έπσταϊν.

Στο email προς τον Πάουελ – τον νυν Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανικής Κυβέρνησης – ο Λόρδος Μάντελσον χαρακτηρίζει τον Έπσταϊν «ασφαλή».

Εκείνη την εποχή, ο Λόρδος Μάντελσον ήταν βουλευτής, έχοντας παραιτηθεί δύο φορές από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά εξακολουθούσε να αποτελεί «δύναμη» για τους Εργατικούς.