Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αποκάλυψε την Κυριακή, 17 Αυγούστου, ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ισχυρισμός του Γουίτκοφ έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής είδησης ότι ο Πούτιν φέρεται να προσφέρθηκε να σταματήσει τις επιθέσεις και να «παγώσει» την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραδώσει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ στη Ρωσία.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, σε ευρύτερη κλίμακα.

Τώρα, ο Γουίτκοφ υποδηλώνει ότι όταν ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν, οι εδαφικές παραχωρήσεις σχετικά με τις πέντε ανατολικές περιοχές – όπου ο έλεγχος είναι αμφισβητούμενος – ήταν «στο τραπέζι».

Τι γνωρίζουμε για το Ντονμπάς;

Η περιοχή αποτελεί πηγή εδαφικών συγκρούσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας από το 2014.

Το Ντονμπάς είναι κατά κύριο λόγο ρωσόφωνο και, μετά την κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, οι δυνάμεις που ενεργούν για λογαριασμό της Ρωσίας απέκτησαν πρόσβαση στην περιοχή σε έναν πόλεμο που δεν έληξε ποτέ.

Λίγο πριν ξεκινήσει την εισβολή του το 2022, ο Πούτιν αναγνώρισε ολόκληρο το Λουχάνσκ και το Ντόνετσκ ως ανεξάρτητα από την Ουκρανία, και όχι μόνο τα περιορισμένα κρατίδια που δημιουργήθηκαν από τους υποστηριζόμενους από τη Μόσχα αντιπροσώπους.

«Παγώνοντας» την πρώτη γραμμή;

Χθες, πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Financial Times, Bloomberg και Reuters, ανέφεραν ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ πως θα τερμάτιζε τις μάχες στην υπόλοιπη πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, αν ο Ζελένσκι παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς.

Όπως δείχνει ο παρακάτω χάρτης, αυτό θα απαιτούσε να παραδώσει μέρος του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει ακόμη καταλάβει. Αυτό θα περιλάμβανε επίσης το μεγαλύτερο μέρος της Ζαπορίζια και της Χερσόν στον νότο, που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Ο Γουίτκοφ λέει ότι «και οι πέντε» αυτές περιοχές ήταν υπό συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και ήταν πάντα «στο επίκεντρο της συμφωνίας».

