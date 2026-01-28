Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Στις 13 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε κάλεσμα στους «πατριώτες Ιρανούς» να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι η αμερικανική υποστήριξη ήταν «στο δρόμο». Παρά την έντονη καταστολή από το ιρανικό καθεστώς, που οδήγησε σε περισσότερους νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους, οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν άμεσα σε στρατιωτική δράση, αναφέρει σε εκτενές του δημοσίευμα το BBC.

Από τότε παρατηρείται ωστόσο μια σταδιακή αλλά σαφής ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το προηγούμενο καλοκαίρι έχουν ήδη αποδείξει ότι οι ΗΠΑ είναι ικανές να πλήξουν κρίσιμους στόχους στη χώρα.

Στην επιχείρηση εκείνη συμμετείχαν πάνω από 100 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων τα stealth B2, που μεταφέρθηκαν από τις ΗΠΑ για να εκτοξεύσουν βόμβες ακριβείας τύπου «bunker-buster». Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς ανθρώπινες απώλειες.

Ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή

Η πρόσφατη ανάρτηση του Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα αφήνει να εννοηθεί ότι μια νέα στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται στο τραπέζι, με τον πρόεδρο να προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι αν δεν περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, «η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ πιο σκληρή».

Trump on Iran: There is another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now, so we will see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. pic.twitter.com/oDcUgwX12n — Clash Report (@clashreport) January 27, 2026

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη σημαντική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, με περίπου 50.000 στελέχη, από τα οποία 10.000 βρίσκονται στη βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ. Επιπλέον, έχουν θέσεις σε Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Ομάν και Μπαχρέιν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, παρατηρήθηκε μεταφορά δεκάδων επιπλέον αμερικανικών αεροσκαφών.

Φωτογραφίες από την αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ δείχνουν νέες εγκαταστάσεις, πιθανώς για την υποδοχή επιπλέον συστημάτων αεράμυνας, ως μέτρο προστασίας για τις δυνάμεις και τους συμμάχους στον Κόλπο, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Το Πεντάγωνο δεν παρέχει πληροφορίες για αυτές τις κινήσεις. Ωστόσο, το BBC Verify μπόρεσε να παρακολουθήσει την άφιξη μαχητικών αεροσκαφών F-15, ανεφοδιασμού δεξαμενόπλοιων και μεταγωγικών αεροσκαφών.

Κατασκοπευτικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν θεαθεί να επιχειρούν κοντά στον ιρανικό εναέριο χώρο στον ιστότοπο παρακολούθησης FlightRadar24.

Πιστεύεται ότι ορισμένα από αυτά τα μεταγωγικά αεροσκάφη μετέφεραν πρόσθετα συστήματα αεράμυνας, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι η Αμερική λαμβάνει μέτρα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τους συμμάχους της στον Κόλπο από πιθανά αντίποινα, εάν ο Πρόεδρος Τραμπ διατάξει επίθεση στο Ιράν.

Η Βρετανία έχει επίσης στείλει αεροσκάφη Typhoon στην περιοχή, ενισχύοντας την περιφερειακή ασφάλεια. Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διεξάγει την άσκηση Agile Spartan, με στόχο να επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης μαχητικής ισχύος σε όλη την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης.

Η παρουσία του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στον Κόλπο υπογραμμίζει την πρόθεση των ΗΠΑ να είναι έτοιμες για μεγάλη επιχείρηση.

Η ομάδα κρούσης περιλαμβάνει περίπου 70 αεροσκάφη, ανάμεσά τους τα stealth F-35, τρία αντιτορπιλικά με πυραύλους Tomahawk και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εξοπλισμένο με τους ίδιους πυραύλους.

Πιθανοί στόχοι στο Ιράν

Ο Μάθιου Σάβιλ, διευθυντής στρατιωτικών σπουδών στο RUSI, εκτιμά ότι οι ΗΠΑ με την τρέχουσα στρατιωτική τους παρουσία «θα μπορούσαν να πλήξουν σχεδόν οποιονδήποτε στόχο στο Ιράν», εκτός από τις πιο βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις, που θα απαιτούσαν βομβαρδιστικά B2.

Μεταξύ των επιλογών είναι:

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως συστοιχίες βαλλιστικών πυραύλων ή παράκτιες βάσεις, για να περιοριστεί η αντίδραση του καθεστώτος.

Στόχοι ηγεσίας και δυνάμεις ασφαλείας, όπως το Σώμα Φρουρών της Επανάστασης και πιθανές πολιτοφυλακές που καταστέλλουν διαδηλώσεις.

Παρά την πιθανότητα εξουδετέρωσης ανώτερων στελεχών, η μετάβαση σε νέα ηγεσία θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, ενώ οι στρατιωτικές παρεμβάσεις του Τραμπ έως τώρα υπήρξαν σύντομες και στοχευμένες.

Το BBC τονίζει ότι η διπλωματία παραμένει ανοιχτή, με στόχο τη συμφωνία του Ιράν για περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, ακόμα και τις στιγμές έντονης έντασης, όπως κατά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σκληρή απάντηση στην ανάρτηση Τραμπ θυμίζοντας Αφγανιστάν και Ιράκ

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη απάντησε πολύ σκληρά με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, στην προηγούμενη ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social.

«Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, σπατάλησαν πάνω από 7 τρισεκατομμύρια δολάρια και έχασαν περισσότερες από 7.000 αμερικανικές ζωές.

Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό και τα αμοιβαία συμφέροντα, ΑΛΛΑ ΑΝ ΠΙΕΣΤΕΙ, ΘΑ ΑΜΥΝΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΟΠΩΣ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ», γράφει στην ανάρτησή της η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη.