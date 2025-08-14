Στην καρδιά της γεωπολιτικής σκακιέρας επανέρχεται το ουκρανικό ζήτημα, με την Αλάσκα να μετατρέπεται αύριο 15-08-2025, σε πεδίο κρίσιμων συνομιλιών, μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε συνέντευξή του στο Fox News Radio, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να διαχειριστεί τις προσδοκίες, παραδεχόμενος δημοσίως, πως υπάρχει «25% πιθανότητα» η συνάντηση με τον Πούτιν να αποβεί άκαρπη.

Πολιτικό πόκερ στην Αλάσκα

Με φόντο τον αιματηρό πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, η αυριανή συνάντηση ενδέχεται να σημάνει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Δύσης-Ρωσίας — ή να αποτελέσει ακόμη ένα διπλωματικό ναυάγιο.

Μιλώντας για τα ουκρανικά εδάφη, ο ίδιος έκανε λόγο για «πάρε-δώσε» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι ενδεχόμενες παραχωρήσεις από την ουκρανική πλευρά βρίσκονται στο τραπέζι. Μία δήλωση που ήδη προκαλεί αντιδράσεις.

Εάν πάει καλά η συνάντηση στην Αλάσκα θα καλέσω τον Ζελένσκι για δεύτερη φορά

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση θετικής έκβασης των συνομιλιών, προτίθεται να καλέσει αμέσως τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με σκοπό τη διοργάνωση δεύτερης συνάντησης, ακόμα και με την παρουσία και των τριών ηγετών.

Το σενάριο μάλιστα να διεξαχθούν απευθείας συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, παρουσία του ίδιου του Τραμπ, παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο ως «πιο παραγωγικό», από τη δική του συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του.

Αν και ο Ζελένσκι δεν θα παραβρεθεί στην αυριανή συνάντηση στην Αλάσκα, η σκιά του πλανάται βαριά πάνω από τις εξελίξεις.

Η διεθνής κοινότητα έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε λύση για την Ουκρανία δεν μπορεί να δοθεί ερήμην της Ουκρανίας.

Η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» – ένας άτυπος συνασπισμός δυτικών χωρών, – έχει επισημάνει με έμφαση πως η ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς τη συναίνεση του Κιέβου.

Το πρόγραμμα της αυριανής συνάντησης περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, διευρυμένο γεύμα με τις αντιπροσωπείες και κοινή συνέντευξη Τύπου, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο και το Κρεμλίνο.

Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφύγει την κοινή εμφάνιση, αν οι συνομιλίες δεν εξελιχθούν όπως ελπίζει.

Η στάση αυτή γεννά ερωτήματα: Πόσο προετοιμασμένη είναι η αμερικανική πλευρά για ένα ενδεχόμενο διπλωματικό αδιέξοδο;

Και ποια μηνύματα θα περάσουν προς τη Μόσχα – αλλά και προς τους συμμάχους της Δύσης, σε μια εποχή που η γεωπολιτική αστάθεια έχει φτάσει στα ύψη;

Πιέσεις από το Κογκρέσο: «Αν δεν τα καταφέρει ο Τραμπ, θα δράσουμε εμείς»

Την ίδια ώρα, το Κογκρέσο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν δήλωσε στο CNN πως, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες της Αλάσκας, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν μονομερώς στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η Σαχίν κατηγόρησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι έχει αποτύχει επανειλημμένα να ορθώσει ανάστημα απέναντι στον Πούτιν, επισημαίνοντας:

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει θέσει κόκκινες γραμμές τη μία μετά την άλλη, και ο Πούτιν τις έχει παραβιάσει όλες». Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη αυξημένης στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία και υπογράμμισε πως η φωνή του Ζελένσκι πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.

Καθοριστικές ώρες για την Ουκρανία και τη διεθνή τάξη

Η αυριανή συνάντηση Τραμπ–Πούτιν αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για την έκβαση των διπλωματικών πρωτοβουλιών, αλλά και για τα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει η Ουάσιγκτον, τόσο στους συμμάχους της όσο και στους αντιπάλους της.

Θα καταφέρει ο Τραμπ να παίξει ρόλο ειρηνοποιού ή θα κατηγορηθεί ξανά για αφέλεια απέναντι στον Πούτιν;

Η Ουκρανία παραμένει το κλειδί της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Και η Αλάσκα, έστω και προσωρινά, γίνεται το «θέατρο», όπου θα κριθεί αν η διπλωματία μπορεί να υπερισχύσει των όπλων, ή αν ο κόσμος οδεύει ολοταχώς προς ένα νέο ψυχροπολεμικό αδιέξοδο.