Η στρατιωτική στάση του Ιράν σε μια διευρυνόμενη σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ υποδηλώνει ότι δεν αγωνίζεται για τη νίκη με καμία συμβατική έννοια. Αγωνίζεται για την επιβίωση με τους δικούς του όρους.

Προετοιμασία χρόνων για μια σύγκρουση που θα ερχόταν αργά ή γρήγορα

Οι ηγέτες και οι διοικητές της Ισλαμικής Δημοκρατίας προετοιμάζονται για αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια. Κατάλαβαν ότι οι περιφερειακές τους φιλοδοξίες θα μπορούσαν τελικά να προκαλέσουν μια άμεση αντιπαράθεση με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ και ότι ένας πόλεμος με τη μία σχεδόν σίγουρα θα οδηγούσε και στην άλλη.

Αυτό το μοτίβο ήταν εμφανές στον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού, όταν το Ισραήλ χτύπησε πρώτο και οι ΗΠΑ εντάχθηκαν λίγες μέρες αργότερα. Στον τρέχοντα γύρο μαχών, εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ταυτόχρονα.

Δεδομένης της τεχνολογικής υπεροχής, των δυνατοτήτων πληροφοριών και του προηγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί στρατηγοί σχεδίαζαν μια απλή νίκη στο πεδίο της μάχης.

Η στρατηγική του Ιράν για αποτροπή και αντοχή

Το Ιράν φαίνεται να έχει χτίσει μια στρατηγική γύρω από την αποτροπή και την αντοχή. Έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε πολυεπίπεδες δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων, drones μεγάλου βεληνεκούς και ένα δίκτυο συμμαχικών ένοπλων ομάδων σε όλη την περιοχή την τελευταία δεκαετία.

Κατανοεί τους δικούς του περιορισμούς: η ηπειρωτική περιοχή των ΗΠΑ είναι εκτός εμβέλειας, αλλά οι αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή – ειδικά σε γειτονικές αραβικές χώρες – δεν είναι. Το Ισραήλ βρίσκεται επίσης σε κοντινή απόσταση από ιρανικούς πυραύλους και drones, και πρόσφατες ανταλλαγές έχουν δείξει ότι τα συστήματα αεράμυνάς του μπορούν να διαπεραστούν. Κάθε βλήμα που περνάει μέσα από αυτά τα συστήματα φέρει όχι μόνο στρατιωτικό αλλά και ψυχολογικό βάρος.

Ο υπολογισμός του Ιράν βασίζεται, εν μέρει, στην οικονομία του πολέμου. Τα αναχαιτιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ είναι πολύ πιο ακριβά από πολλά από τα μονόδρομα drones και πυραύλους που αναπτύσσει το Ιράν. Η παρατεταμένη σύγκρουση αναγκάζει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας για να αναχαιτίσουν απειλές συγκριτικά χαμηλού κόστους.

Ο ρόλος της ενέργειας και τα Στενά του Ορμούζ

Η ενέργεια είναι ένας άλλος μοχλός στην οικονομία του πολέμου. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στον κόσμο για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το Ιράν δεν χρειάζεται να κλείσει εντελώς τη στενή πλωτή οδό του Κόλπου – ακόμη και αξιόπιστες απειλές και περιορισμένες διαταραχές έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές και, εάν συνεχιστούν, μπορεί να αυξήσουν τη διεθνή πίεση για αποκλιμάκωση.

Υπό αυτή την έννοια, η κλιμάκωση γίνεται εργαλείο όχι απαραίτητα για να νικηθούν οι αντίπαλοι του Ιράν στρατιωτικά αλλά αντίθετα για να αυξηθεί το κόστος της συνέχισης του πολέμου. Αυτό μας φέρνει σε επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Η επίθεση σε γειτονικές χώρες ως μοχλός πίεσης στις ΗΠΑ

Οι επιθέσεις με πυραύλους και drones σε κράτη όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Ιράκ φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να σηματοδοτήσουν ότι η φιλοξενία αμερικανικών δυνάμεων ενέχει κινδύνους.

Η Τεχεράνη μπορεί να ελπίζει ότι αυτές οι κυβερνήσεις θα πιέσουν την Ουάσινγκτον να περιορίσει ή να σταματήσει τις επιχειρήσεις – αλλά αυτό είναι ένα επικίνδυνο στοίχημα. Η περαιτέρω επέκταση των επιθέσεων ενέχει τον κίνδυνο να σκληρύνει την εχθρότητά τους και να ωθήσει αυτά τα κράτη πιο σταθερά στο στρατόπεδο ΗΠΑ-Ισραήλ.

Κίνηση υψηλού ρίσκου

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες θα μπορούσαν να διαρκέσουν περισσότερο από τον ίδιο τον πόλεμο, αναδιαμορφώνοντας τις περιφερειακές ευθυγραμμίσεις με τρόπους που αφήνουν το Ιράν πιο απομονωμένο.

Αν η επιβίωση είναι ο πρωταρχικός στόχος, τότε η διεύρυνση του κύκλου των εχθρών είναι μια κίνηση με υψηλά διακυβεύματα. Ωστόσο, από την οπτική γωνία της Τεχεράνης, η αυτοσυγκράτηση μπορεί να φαίνεται εξίσου επικίνδυνη αν σηματοδοτεί αδυναμία.

Οι αναφορές ότι οι τοπικοί διοικητές μπορεί να επιλέγουν στόχους ή να εκτοξεύουν πυραύλους με σχετική αυτονομία εγείρουν περαιτέρω ερωτήματα. Εάν είναι ακριβείς, αυτό δεν θα υποδηλώνει απαραίτητα την κατάρρευση των δομών διοίκησης. Το στρατιωτικό δόγμα του Ιράν, ιδίως εντός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), έχει ενσωματώσει εδώ και καιρό αποκεντρωμένα στοιχεία για να διασφαλίσει τη συνέχεια υπό σφοδρή επίθεση.

Τα δίκτυα επικοινωνιών είναι ευάλωτα σε αναχαιτίσεις και παρεμβολές. Ανώτεροι διοικητές έχουν στοχοποιηθεί. Η αεροπορική υπεροχή από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ περιορίζει την κεντρική εποπτεία. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι προεγκεκριμένες λίστες στόχων και η εξουσιοδότηση εκτόξευσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν σκόπιμες διασφαλίσεις καρατόμησης στελεχών.

Αυτή η δομή μπορεί να εξηγήσει πώς οι ιρανικές δυνάμεις συνέχισαν να λειτουργούν μετά τη δολοφονία ανώτερων στελεχών του IRGC και ακόμη και μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη και αρχηγού του Ιράν, στις πρώτες επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ το Σάββατο.

Ωστόσο, η αποκέντρωση ενέχει κινδύνους. Οι τοπικοί διοικητές που ενεργούν με ελλιπείς πληροφορίες μπορεί να χτυπήσουν ακούσιους στόχους, συμπεριλαμβανομένων γειτονικών κρατών που είχαν επιδιώξει την ουδετερότητα.

Η απουσία μιας ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας αυξάνει την πιθανότητα λανθασμένου υπολογισμού. Εάν αυτό συνεχιστεί για πολύ, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην απώλεια της διοίκησης και του ελέγχου.

Το Ιράν μπορεί να υπομείνει για περισσότερο χρόνο την τιμωρία από ότι οι αντίπαλοί του

Τελικά, η προσέγγιση του Ιράν φαίνεται να βασίζεται στην πεποίθηση ότι μπορεί να απορροφήσει την τιμωρία για περισσότερο χρόνο από ό,τι οι αντίπαλοί του είναι πρόθυμοι να υπομείνουν πόνο και κόστος.

Εάν συμβαίνει αυτό, τότε πρόκειται για μια μορφή υπολογισμένης κλιμάκωσης: υπομονή, αντίποινα, αποφυγή ολικής κατάρρευσης και αναμονή για την εμφάνιση πολιτικών ρωγμών στην άλλη πλευρά.

Ωστόσο, η αντοχή έχει όρια. Τα αποθέματα πυραύλων είναι περιορισμένα και οι γραμμές παραγωγής δέχονται συνεχώς επιθέσεις. Οι κινητοί εκτοξευτές στοχεύονται εν κινήσει και η αντικατάστασή τους απαιτεί χρόνο.

Η ίδια λογική ισχύει και για τους αντιπάλους του Ιράν.

Η «ζυγαριά» για ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν

Το Ισραήλ δεν μπόρεσε να βασιστεί πλήρως στα συστήματα αεράμυνάς του. Κάθε παραβίαση εντείνει την ανησυχία του κοινού. Οι ΗΠΑ πρέπει να σταθμίσουν την περιφερειακή κλιμάκωση, την αστάθεια της αγοράς ενέργειας και το οικονομικό βάρος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων.

Και οι δύο πλευρές φαίνεται να υποθέτουν ότι ο χρόνος τις ευνοεί. Και οι δύο δεν μπορούν να έχουν δίκιο.

Σε αυτόν τον πόλεμο, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν χρειάζεται θρίαμβο. Πρέπει να παραμείνει όρθια. Το αν αυτός ο στόχος είναι εφικτός και χωρίς να αποξενώνει μόνιμα τους γείτονές της παραμένει το αναπάντητο ερώτημα.

Πηγή: BBC