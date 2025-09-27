Με αφορμή την ιστορία της Βοιωτίας, που γυναίκα έθαψε τη μητέρα της για να εισπράττει τη σύνταξή της, θα ανατρέξουμε στο παρελθόν, για να θυμηθούμε μια ιστορία με τη Μπελ Γκάνες, που την αποκάλεσαν «μαύρη χήρα», αφού σκότωσε δεκάδες και τους έθαψε στη φάρμα της.

Το 1908, η φάρμα της Μπελ Γκάνες, μιας χήρας με καταγωγή από τη Νορβηγία, παραδόθηκε στις φλόγες, οδηγώντας σε μία αποκάλυψη που έμοιαζε βγαλμένη από ταινία τρόμου …

Η πυρκαγιά στο αγρόκτημα αποκάλυψε τα καμένα σώματα τριών παιδιών και μιας γυναίκας χωρίς κεφάλι, που όλοι θεώρησαν ότι ήταν η ίδια η Γκάνες. Ο επιστάτης της φάρμας και υπάλληλος της Γκάνες, Ρέι Λάμφιερ, συνελήφθη για εμπρησμό, όμως οι έρευνες έφεραν στο φως μια ιστορία γεμάτη δηλητηριάσεις, ύποπτους θανάτους και ανεξήγητες εξαφανίσεις. Για τους γείτονες, η Γκάνες ήταν μια χήρα που πάλευε να μεγαλώσει τα παιδιά της, όμως η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική.

Από τις ύποπτες ασφάλειες ζωής στα πρώτα θύματα.

Οι πρώτες ενδείξεις για τη δολοφονική δράση της Γκάνες φάνηκαν ήδη από τον πρώτο της γάμο. Ο σύζυγός της, Μαντς Σόρενσον, πέθανε μυστηριωδώς την ημέρα που έληγε η μία ασφάλεια ζωής του και ξεκινούσε η επόμενη. Το γεγονός αυτό της απέδωσε μια αρκετά μεγάλη αποζημίωση. Είχαν προηγηθεί ξαφνικοί θάνατοι παιδιών με συμπτώματα δηλητηρίασης και ύποπτες πυρκαγιές. Παρά τις συμπτώσεις, κανείς τότε δεν μπόρεσε να αποδείξει κάτι.

Η φάρμα που έγινε τάφος για δεκάδες άντρες.

Με τα χρήματα από την ασφάλεια, η Γκάνες αγόρασε τη φάρμα στο Λα Πορτ της Ιντιάνα και σύντομα παντρεύτηκε ξανά. Ο δεύτερος σύζυγός της, Πίτερ Γκάνες, βρήκε τραγικό θάνατο όταν μια βαριά κιμαδομηχανή τον χτύπησε στο κεφάλι. Παρά την περίεργη συγκυρία, η έρευνα δεν αποκάλυψε εγκληματική ενέργεια. Ακόμα και όταν η μικρή του κόρη πέθανε λίγο μετά τον γάμο, κανείς δεν θορυβήθηκε.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η «άκακη» χήρα άρχισε να αλληλογραφεί με υποψήφιους συζύγους μέσω αγγελιών σε νορβηγικές εφημερίδες. Παρουσιαζόταν ως μια ευκατάστατη γυναίκα που αναζητούσε σοβαρό σύντροφο για να φτιάξουν μαζί το μέλλον τους. Οι άνδρες που απαντούσαν στα γράμματά της ταξίδευαν ως τη φάρμα, φέρνοντας μαζί τους χρήματα και ελπίδες για νέα ζωή. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς δεν επέστρεψαν ποτέ. Η Γκάνες τους παρουσίαζε ως συγγενείς στους γείτονες, ενώ η τύχη των «επισκεπτών» ήταν προδιαγεγραμμένη.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό εμφανίστηκε ο επιστάτης Ρέι Λάμφιερ, ο οποίος φέρεται να την ερωτεύτηκε. Αν και είχαν περιστασιακή ερωτική σχέση, η Γκάνες δεν τον έβλεπε ως σύντροφο, αλλά μόνο ως βοηθό. Η παρουσία του έγινε πηγή εντάσεων, ιδιαίτερα όταν στη ζωή της μπήκε ένας νέος άντρας, ο Άντριου Χελγκέλιεν. Με εκείνον αντάλλαξε δεκάδες γράμματα και τον έπεισε να φέρει μαζί του όλες τις οικονομίες του. Ο Χελγκέλιεν εξαφανίστηκε λίγο μετά την άφιξή του στο Λα Πορτ, αφήνοντας πίσω μόνο ερωτηματικά και μια οικογένεια που άρχισε να υποψιάζεται την αλήθεια.

Η αλήθεια βγήκε στην επιφάνεια με φρικιαστικό τρόπο. Μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά, ο αδερφός του Χελγκέλιεν άρχισε να σκάβει στο χοιροστάσιο της φάρμας και ανακάλυψε διαμελισμένα σώματα. Σύντομα οι Αρχές εντόπισαν δεκάδες πτώματα σε διαφορετικά σημεία του αγροκτήματος. Πολλά από αυτά έφεραν ίχνη δηλητηρίασης με στρυχνίνη, ενώ άλλα είχαν κοπεί με τρομακτική ακρίβεια. Η φάρμα της Γκάνες μετατράπηκε σε ένα μακάβριο πεδίο αποκάλυψης μαζικών δολοφονιών.

Η γυναίκα-φάντασμα που εξαφανίστηκε και δεν βρέθηκε ποτέ.

Παρά την εύρεση των πτωμάτων, το μυστήριο παρέμεινε: ήταν το ακέφαλο σώμα που βρέθηκε στο σπίτι πράγματι της Μπελ Γκάνες; Κάποιοι πίστεψαν ότι σκηνοθέτησε τον θάνατό της για να εξαφανιστεί. Οι εφημερίδες της εποχής έπλασαν πλήθος σεναρίων, από το ότι την σκότωσε ο Λάμφιερ μέχρι το ότι εκείνη δραπέτευσε με νέα ταυτότητα. Ο Λάμφιερ καταδικάστηκε μόνο για εμπρησμό και πέθανε στη φυλακή, αφήνοντας φήμες και μισοειπωμένες αλήθειες.

Ακόμη και δεκαετίες αργότερα, φήμες για την τύχη της Γκάνες δεν έπαψαν να κυκλοφορούν. Μια γυναίκα που συνελήφθη το 1931 στο Λος Άντζελες για δηλητηρίαση και κλοπή χρημάτων θύμιζε έντονα την εξαφανισμένη φόνισσα, όμως πέθανε πριν αποδειχθεί η ταυτότητά της. Το 2008 επιχειρήθηκε εκ νέου εξέταση DNA στο ακέφαλο σώμα, αλλά η φθορά του γενετικού υλικού δεν επέτρεψε ασφαλή συμπεράσματα.

Η υπόθεση της Μπελ Γκάνες παραμένει ένα άλυτο μυστήριο, με ιστορικούς και εγκληματολόγους να εκτιμούν ότι τα θύματά της ξεπερνούν τα σαράντα. Μια γυναίκα που έδειχνε να ψάχνει αγάπη και συντροφικότητα, στην πραγματικότητα χρησιμοποίησε τη γοητεία της για να στήσει μια αλυσίδα εγκλημάτων που στοιχειώνει μέχρι σήμερα. Η ιστορία της συνεχίζει να προκαλεί δέος και ανατριχίλα, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν η «μαύρη χήρα του Λα Πορτ» πέθανε στη φωτιά ή αν κατάφερε να εξαφανιστεί για πάντα.