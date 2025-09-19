Μια μεγάλη μάχη γεμάτη πόνο, με τη νόσο του Lyme δίνει εδώ και 12 χρόνια, το 28χρονο μοντέλο Μπέλα Χαντίντ. Γεννημένη στις 9 Οκτωβρίου 1996 στην Ουάσιγκτον, η κόρη του Παλαιστίνιου κτηματομεσίτη Μοχάμεντ Χαντίντ και της Ολλανδής πρώην μοντέλου Γιολάντα Χαντίντ και αδελφή της Τζιτζι Χαντίντ, παλεύει σιωπηλά με τον χρόνιο πόνο που της προκαλεί η συγκεκριμένη ασθένεια.

Η μητέρα της Γιολάντα Χαντίντ, που βρίσκεται πάντα στο πλευρό της, μοιράστηκε μια σπαρακτική ανάρτηση για την κόρη της στα social media, μαζί με αρκετές φωτογραφίες της Μπέλα στο νοσοκομείο όπου λαμβάνει θεραπεία για τη νόσο του Lyme.

Η Μπέλα, άλλωστε έχει συχνά μοιραστεί λεπτομέρειες για τη συνεχιζόμενη μάχη της με την πάθηση, η οποία την ταλαιπωρεί από την ηλικία των 16 ετών.

Συγκεκριμένα η Γιολάντα Χαντίντ, έγραψε στην συγκινητική ανάρτησή της: «Όπως θα καταλάβετε, το να βλέπω την Μπέλα μου να παλεύει σιωπηλά, έχει κόψει τον βαθύτερο πυρήνα της απελπισίας μέσα μου. Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να κατανοηθεί από κανέναν. Προσπαθώ να ηγηθώ με το παράδειγμα στο ταξίδι μας με τη νόσο του Lyme, αλλά ο δικός μου πόνος δεν μπορεί να συγκριθεί με το να βλέπω το μωρό μου να υποφέρει. Μετά από πολλά χρόνια σταμάτησα να μοιράζομαι την προσωπική μου ιστορία επειδή χρειαζόμουν μια ενεργητική αλλαγή, χρόνο για να επικεντρωθώ στην θεραπεία μου αντί να απορροφήσω τις απόψεις άλλων ανθρώπων για το ταξίδι μου».

Στη συνέχεια, η Γιολάντα Χαντίντ επισήμανε ότι μετά από δεκαπέντε χρόνια αναζήτησης σε όλο τον κόσμο, «είναι ακόμα αποφασισμένη να βρει μια θεραπεία προσιτή σε όλους».

«Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα μοιραστώ ό,τι έχουμε μάθει και τα μέρη που έχουμε επισκεφτεί μαζί σας και την κοινότητά μας στο Lyme, μόλις τα εργαστηριακά αποτελέσματα αντικατοπτρίσουν τη νίκη μας».

Παράλληλα, είχε ένα ξεχωριστό σημείωμα για την «όμορφη Bellita» της.

«Είσαι αμείλικτη και θαρραλέα. Κανένα παιδί δεν υποτίθεται ότι υποφέρει στο σώμα του από μια ανίατη χρόνια ασθένεια. Θαυμάζω το θάρρος σου και την προθυμία σου να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι για την υγεία παρά τα αποτυχημένα πρωτόκολλα και τις αμέτρητες αποτυχίες που έχεις αντιμετωπίσει. Απλώς δεν υπάρχουν αρκετά δυνατές λέξεις για το σκοτάδι, τον πόνο και την άγνωστη κόλαση που έχεις ζήσει από τη διάγνωσή σου το 2013. Δεν έζησες πραγματικά, έμαθες πώς να υπάρχεις μέσα στη φυλακή του δικού σου παράλυτου εγκεφάλου. Είμαι τόσο περήφανη για την μαχήτρια που είσαι. Δεν είσαι μόνη, υπόσχομαι να σε στηρίξω σε κάθε βήμα, όσο καιρό κι αν πάρει αυτό. Πάλεψες για έναν ακόμη μήνα θεραπείας και ξέρω ότι ο Θεός είναι καλός, θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα, προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση σου, αγάπη μου. Αυτή η ασθένεια μας γονάτισε, αλλά πάντα ξανασηκωνόμαστε. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για καλύτερες μέρες, μαζί».

Η Γιολάντα ανέφερε στη συνέχεια ότι η Μπέλα ήταν «επιζήσασα…» και τελείωσε με την εξής φάση: «Σε αγαπώ τόσο πολύ, άξεστη πολεμίστριά μου».

Την προηγούμενη Τετάρτη, η Μπέλα ενημέρωσε τους ακολούθους της στο Instagram για τη συνεχιζόμενη μάχη της με τη νόσο του Lyme.

Το μοντέλο προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές όταν εθεάθη να βάζει ενδοφλέβιο ένεση στο χέρι της ενώ ανέπνεε μέσω σωλήνα οξυγόνου κατά η διάρκεια της νοσηλείας της σε νοσοκομείο.

Σε μια άλλη φωτογραφία φαινόταν να κλαίει και στη συνέχεια εθεάθη με μια σακούλα πάγου στο μέτωπό της. Η 28χρονη Χαντίντ διαγνώστηκε με τη χρόνια ασθένεια το 2016.

«Λυπάμαι, πάντα νιώθω άσχημα. Σας αγαπώ παιδιά», έγραψε το κορίτσι του εξωφύλλου της Vogue στη λεζάντα του Instagram, καθώς μοιράστηκε μια συλλογή φωτογραφιών ενώ έκανε θεραπεία.

Η αδερφή της, η Τζίτζι, έσπευσε να σχολιάσει: «Σ’ αγαπώ! Ελπίζω να νιώσεις τόσο δυνατή και καλά όσο σου αξίζει, σύντομα!!!!!!»

Οι θαυμαστές έγραψαν συγκινητικά μηνύματα όπως: «Να προσέχεις και να θεραπεύεσαι, ο κόσμος περιμένει πάντα τη δεσποινίδα Μπέλα Χαντίντ. Μείνε δυνατή ❤️» και «Σ’ αγαπώ βασίλισσα, σου στέλνω θετική ενέργεια για τη διαδικασία ανάρρωσής σου!»

Υπήρξε επίσης ένας ακόλουθος που έπασχε από την ίδια ασθένεια: «Θα ήθελα πολύ να μάθω τι κάνεις για τη νόσο του Lyme; Την έχω κι εγώ και θα ήταν υπέροχο να την μοιραστώ για να μας βοηθήσεις όλους❤️❤️❤️❤️».

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, η Κάντις Σουάνπολ, ​​η Έλενα Κρίστενσεν και η Ελ Μακφέρσον έκαναν like στην ανάρτηση.

Αρκετές από τις φωτογραφίες της, έδειχναν την Μπέλα Χαντίντ με ενδοφλέβιες ενέσεις προσαρτημένες στο χέρι της και «πεταλούδες» για να διευκολύνουν τις μεταγγίσεις ή τις αιμοληψίες.

Μια εικόνα την έδειχνε με μια ενδοφλέβια ένεση προσαρτημένη στο λαιμό της με έναν σωλήνα στερεωμένο στα μαλλιά της πάνω από το κεφάλι της.

Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε την σταρ της πασαρέλας να κάνει σήμα ειρήνης ενώ ήταν ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι σε ιατρικό περιβάλλον με ένα λούτρινο ζωάκι στην αγκαλιά της.

Η Μπέλα φαινόταν να λαμβάνει μετάγγιση αίματος. Διαυγές υγρό ήταν συνδεδεμένο με σωλήνες στο άνω μέρος του βραχίονά της.

Σε ένα στιγμιότυπο φαινόταν να κλαίει ενώ είχε ένα υπόλευκο ύφασμα στο κεφάλι της.

Η μελαχρινή καλλονή δεν φοβόταν να δείξει στους θαυμαστές της μια άβαφη εικόνα των θεραπειών της, και μια φωτογραφία την έδειχνε σε ιατρικό περιβάλλον με μόνο ένα μέρος του χεριού της ακάλυπτο.

Υπήρχαν μπουκέτα λουλούδια και κάρτες στο δωμάτιό της καθώς περνούσε την ώρα της παίζοντας χαρτιά.

Το 2023, έδωσε στους θαυμαστές της μια πιο προσεκτική ματιά στη δοκιμασία της.

Μεταξύ των φωτογραφιών της Bella υπήρχαν φωτογραφίες από τα ιατρικά της αρχεία που είχε κρατήσει η μητέρα της όλα αυτά τα χρόνια.

Μια καταγεγραμμένη ημερομηνία από τις αρχές του 2014 περιέγραφε λεπτομερώς τα συμπτώματά της, πιθανώς από τη νόσο του Lyme, από την οποία υπέφερε για «1 1/2 χρόνο» μέχρι τότε.

Μεταξύ των παραπόνων της ήταν η κόπωση, τα προβλήματα προσοχής, τα προβλήματα μνήμης, η δυσκολία στον ύπνο, η κατάθλιψη και τα σωματικά προβλήματα, μαζί με πολλά άλλα προβλήματα που αναφέρονται συχνά για τους πάσχοντες από Lyme.

Μια άλλη σελίδα από αργότερα το 2014 φάνηκε να δείχνει αποτελέσματα που υποδεικνύουν λοίμωξη του παχέος εντέρου και φαινόταν να υποδεικνύει την παρουσία βακτηρίων που μεταδίδονται συνήθως από τσιμπούρια ή άλλα παράσιτα, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων που προκαλούν τη νόσο του Lyme.

Τι είναι η νόσος του Lyme

Η νόσος του Lyme προκαλείται από ένα βακτήριο που μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω του δαγκώματος μολυσμένων τσιμπουριών με μαύρα πόδια.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, η κόπωση και ένα δερματικό εξάνθημα που ονομάζεται μεταναστευτικό ερύθημα.

Η νόσος μπορεί συνήθως να αντιμετωπιστεί με αρκετές εβδομάδες χορήγησης από το στόμα αντιβιοτικών.

Αλλά εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί στις αρθρώσεις, την καρδιά και τα νευρικά συμπτώματα και να είναι θανατηφόρα.

Τι συμβαίνει όταν είστε μολυσμένοι

Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών έως 30 ημερών της λοίμωξης, μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα συμπτώματα:

-Πυρετός

-Ρίγη

-Πονοκέφαλος

-Κόπωση

-Πόνοι στους μύες και τις αρθρώσεις

-Πρησμένοι λεμφαδένες

-Εξάνθημα με μεταναστευτικό ερύθημα (EM)

Το εξάνθημα εμφανίζεται σε περίπου 80% των μολυσμένων ατόμων. Μπορεί να επεκταθεί έως και 30 εκατοστά, τελικά υποχωρώντας και δίνοντας την όψη στόχου ή «ματιού ταύρου».

Τα μεταγενέστερα συμπτώματα της νόσου του Lyme περιλαμβάνουν:

-Σοβαρούς πονοκεφάλους και δυσκαμψία στον αυχένα

-Επιπλέον εξανθήματα

-Αρθρίτιδα με πόνο και πρήξιμο στις αρθρώσεις

-Παράλυση προσώπου ή παράλυση Bell

-Αίσθημα παλμών στην καρδιά

-Προβλήματα με τη βραχυπρόθεσμη μνήμη

-Πόνο στα νεύρα

Πηγή: dailymail.co.uk